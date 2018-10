Na finGOOD mohou investoři vybírat ze čtyř projektů současně

Česká peer to business platforma finGOOD aktuálně nabízí investorům hned čtyři příležitosti, jak zhodnotit své prostředky. Celkem poptává téměř 28 milionů korun. Výnosy z investic se pohybují od osmi do deseti procent ročně, což je výrazně více než lze získat v bance. Platforma finGOOD je navíc otevřena také pro drobné investory, kteří mohou do projektů vložit menší částky, a to již od pěti tisíc korun.

„Máme již zaregistrovaných téměř tisíc investorů a intenzivně pracujeme na tom, aby se jejich řady rozšířily. Ti, kteří se již do nějaké investice zapojili a poznali, jak fungujeme, se k investování u nás vrací,“ říká Roman Vyorálek, jednatel finGOOD, a doplňuje. „Také proto jsme si mohli dovolit vypsat čtyři investiční projekty současně, dva z nich dokonce na výrazně vyšší částky, než jsme byli v minulosti zvyklí.“

Konkrétně společnost Excalibur Trade chce na společný projekt s automobilkou Tatra Trucks získat deset milionů korun. „Získané prostředky chceme investovat do projektu zpětného odkupu starších užitkových nákladních vozidel Tatra. Cílem projektu je nahrazení stále spolehlivých a kvalitních automobilů Tatra novými modely, které lépe vyhovují současným požadavkům, a především přísným ekologickým normám. Všechna vykoupená vozidla repasujeme a nabízíme je k dalšímu využití na trzích mimo Českou a Slovenskou republiku,“ říká Karel Sýkora, výkonný ředitel Excalibur Trade. Pro doplnění: do projektu odkupu tatrovek se přihlásilo již osmdesát majitelů starších vozidel značky Tatra.

Ještě více prostředků, konkrétně 15 milionů korun, poptává na finGOOD česká společnost Car Service Group CZ, která provozuje službu Cash4Car. Svým klientům pomáhá řešit nenadálé výpadky v cash-flow zástavou jejich automobilu, který mohou navíc nadále používat. „Prostředky využijeme na projekt financování nákupu nákladních vozů, historických a luxusních automobilů, což pro nás představuje velkou příležitost. Očekáváme zvýšení zisku firem o 60 % a nabízíme investorům být u toho,“ říká Marek Zurian, jednatel společnosti Car Service Group CZ, která v letošním roce rozšířila své působení na Slovensko a aktuálně se začíná orientovat též na polský trh.

Kromě toho poptává 1,5 milionu korun společnost TM Moravia transport, dynamicky rostoucí přepravní společnost, která na trhu působí již pět let a specializuje se se mezinárodní dopravu po celé Evropě. „Finanční prostředky, které získáme od investorů budou investovány do vozového parku a logistiky, což nám umožní uspokojit zhruba o 40 % vyšší objem zakázek. Jde o zakázky, které v současné době musíme odmítat,“ říká Marek Toráč, jednatel progresivní společnosti z Jablůnkova, která meziročně roste o 30-40 %.

Portfolio společností, do nichž je možné aktuálně na finGOOD investovat, doplňuje plzeňská personální agentura Work Partners, která se specializuje na automobilový a strojírenský průmysl. Agentura Work Partners, která úspěšně působí na trhu již od roku 2014, poptává na finGOOD 1,3 milionu korun. „Pobočky máme v Praze, Ostravě, Plzni a Jablůnkově a pracuje u nás 150 zaměstnanců. Spolupracujeme s podniky jako jsou Škoda Transportation, CZ Loko Česká Třebová a podobně. Získané prostředky využijeme na naši expanzi do zahraničí,“ plánuje jednatel společnosti Michal Krčmárik.

„Jsme rádi, že české firmy mají o investice na finGOOD zájem a jsme schopni jim pomoci k získání prostředků, pro které nemusejí chodit do bank. Díky naší peer to business platformě mohou navíc využít marketingového potenciálu daného přímou vazbou na investory. K rozšíření počtu registrovaných investorů realizujeme v současné době on-line kampaň,“ doplňuje jednatel a spoluzakladatel finGOOD Roman Vyorálek.

Více o finGOOD

FinGOOD je českou crowdfundingovou platformou zaměřující se především na české firmy, které hledají alternativní financování svých projektů. FinGOOD propojuje tyto společnosti se zhruba tisícovkou registrovaných uživatelů, kteří mají možnost se podílet na úvěru, který firma pro své projekty a další růst potřebuje. FinGOOD financuje české firmy od listopadu 2016 a od té doby jim zprostředkoval již téměř dvacet milionů korun. Služeb této P2B platformy využil například tradiční výrobce českých hodinek PRIM nebo již dokonce třikrát výrobce sportovního oblečení ALEA.

FinGOOD založili v srpnu roku 2014 Roman Vyorálek a Marek Galetka. Mezi investory firmy patří společnosti Arfin nebo startupová platforma Busyman.

autor: Tisková zpráva