Na léčbu lupénky vydala loni ČPZP téměř 93 milionů korun

„V roce 2017 jsme evidovali 9 656 tisíc pacientů s lupénkou. Za jejich léčbu jsme vynaložili téměř 93 milionů korun. Z toho bezmála 62 milionů korun směřovalo na biologickou léčbu, která dokáže projevy lupénky utlumit a pacienta navrátit do kvalitního života. Biologickou léčbu ČPZP loni uhradila 260 pacientům, zatímco například v roce 2014 to bylo 165 pacientů,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Léčba jednoho pacienta s těžkými stavy lupénky tak třetí nejsilnější zdravotní pojišťovnu v ČR stála v loňském roce v průměru více než 237 tisíc korun.

Lupénka se objevuje u všech věkových skupin, první tzv. výsev se nejčastěji vyskytuje ve věku mezi 15 až 35 lety. Projevy lupénky nejčastěji nacházíme ve kštici, na loktech, kolenou, bércích, v oblasti kostrče, avšak výsev se může objevit i kdekoliv po těle, včetně postižení nehtů rukou a nohou. Lupénka může postihovat klouby, může být vzácně i na sliznicích. Obvykle se mezi hlavními spouštěcími mechanismy výsevu lupénky uvádí například emoční stres, poranění kůže, infekce nebo reakce na léčbu prostřednictvím léků. Onemocnění ovlivňuje i psychiku, polovina nemocných trpí depresemi a úzkostí.

Lidé, u kterých lupénka propukla, by se podle odborníků měli snažit žít vyrovnaný život bez emočních výkyvů. Důležité pro ně je naučit se zvládat stres a pokusit se vyhnout všemu, co by mohlo zavinit nárůst či znovuzplanutí onemocnění, ať už jde o kosmetiku, chemické a čistící látky nebo jiné faktory. Se svou nemocí by pacienti neměli zůstávat sami a měli by včas vyhledat odbornou pomoc.

Psoriáza způsobuje sociální izolaci lidí, což se snaží odbourat Světový den lupénky, který připadá na poslední říjnové pondělí. Cílem Světového dne lupénky je také zlepšení sociálních a ekonomických podmínek nemocných.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,2 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má 110 poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní programy plné výhod, slev a bonusů.

autor: Tisková zpráva