Na pražskou hygienu bude nově možné přijet i na kole

Někteří zaměstnanci HSHMP totiž v jedné z nedávných interních anket uvedli, že do zaměstnání část roku jezdí na kole a uvítali by tak nakoupení a umístění stojanů. „Jsem velmi rád, že se podporuje pohybová aktivita, a že se podařilo tímto krokem přání některých zaměstnanců uvést do praxe. Mám za to, že postupné zlepšování pracovních podmínek na HSHMP i podpora zdravého životního stylu u našich zaměstnanců, jsou cíle, které bych rád podporoval a realizoval i v budoucnu,“ uvádí ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek.

V sídle HSHMP v Rytířské ulici v Praze 1 bude instalován stojan pro 8 a na jednotlivých pobočkách HSHMP stojan vždy pro 5 jízdních kol.

Šéf pražských hygieniků dále poznamenává: „Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se do ankety aktivně zapojili, ale také všem těm, kteří se o své zdraví řádně starají a nějaké sportovní aktivity včetně jízdy na kole aktivně provozují. Věřím, že naši kolegové, kteří v průběhu roku využívají k dopravě do práce jízdní kolo, umístění stojanů ocení. Dojde tak ke zjednodušení uskladnění kol, která od nynějška budou mít na všech pracovištích HSHMP svá vyhrazená místa a možná také k tomu, že se pro cestu na kole práce rozhodnou i někteří naši další zaměstnanci.“

Již dříve, na základě v anketách projeveného zájmu, ředitel Jarolímek rozhodl o nákupu malých rehabilitačních míčů „overballů“ ke krátkému procvičení – uvolnění páteře a protažení při převážně sedavém zaměstnání. V zájmu zajištění ergonomie pracovního místa došlo také k nákupu opěrek pod nohy (podnožek) a gelových podložek pod zápěstí.

Jan Jarolímek je přesvědčen, že (nejen) těmito realizovanými opatřeními HSHMP jako kvalitní a dobrý zaměstnavatel v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“, Akční plán č. 1 „Podpora pohybové aktivity“, specifický cíl 5.1 „Rozvoj podmínek podporujících pohybovou aktivitu na pracovišti“ a HSHMP taktéž dostojí titulu „Podnik podporující zdraví I. stupně“, který v letošním roce získala.

„Věřím, že nové stojany na kola si co nejdříve najdou své pravidelné uživatele a to třeba i z řad klientů a široké veřejnosti, která na pražskou hygienu zavítá vyřizovat nějaké své záležitosti,“ dodává na závěr Jarolímek.

Soutěž o titul „Podnik podporující zdraví“ je od roku 2005 každoročně vyhlašována Hlavním hygienikem ČR a organizována Státním zdravotním ústavem se sídlem v Praze za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi hlavní kritéria, která přihlášené subjekty musí splňovat, patří například podpora, ochrana a plánování zdraví na pracovišti, jejich uplatňování a výsledky podpory zdraví, politika firmy, ale také míra společenské odpovědnosti. Od roku 2007 jsou soutěžící podniky rozděleny do dvou kategorií: velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci).

Psali jsme: HSHMP: Plánované kontroly zmrzlin v Praze jsou zatím bez větších problémů Pražští hygienici: Zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák stále platí Pražská hygiena: Protikuřácký zákon prozatím přinesl pokuty za 34 tisíc Pražská hygiena zvyšuje výdaje na vzdělávání svých zaměstnanců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva