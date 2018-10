Nadace ČEZ: Děti na valašskomeziříčském sídlišti Pod Oborou mají nové Oranžové hřiště

„Je to vlastně satisfakce a poděkování všem občanům, kteří žijí v této části města, a společně s dalšími obyvateli vloni úspěšně hlasovali pro Rákosníčkovo hřiště, které vyrostlo na sídlišti Vyhlídka. Ve vedení města jsme se rozhodli, že vybudujeme další hřiště pro nejmenší také na sídlišti Pod Oborou,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek s tím, že spolupráce města a Skupiny ČEZ je příkladná. „Máme tady několik nabíjecích stanic pro elektromobily, Nadace ČEZ nám přispěla na Oranžové přechody i aleje podél frekventovaných cest,“ dodal Stržínek.

Děti z nedaleké mateřské školy, které se přišly na slavnostní otevření podívat už před desátou, dalších deset minut do stříhání pásky nevydržely a obsadily všechny atrakce – věžovou i šplhací sestavu, pískoviště, řetězovou lávku a hlavně kolotoč, o který byla největší rvačka. „Jsme rádi, že můžeme jako dobří sousedé takto pomáhat a dělat radost nejmenším. Grantový program Oranžová hřiště patří mezi městy k nejpopulárnějším,“ řekl generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Michal Pastušek. Jeho slova potvrdil valašskomeziříčský starosta. „Grantovou žádost na toto hřiště jsme podávali třikrát. Předpokládali jsme, že v takto úspěšném programu je velký převis žádostí. Ale kdo si počká, ten se dočká. Byli jsme vytrvalí a vyšlo to,“ usmál se Robert Stržínek.



Grantový program Oranžová hřiště běží již 15 let a za svou dobu existence podpořil vznik pěti set dětských či sportovních hřišť. „Pohyb na čerstvém vzduchu by měl být pro děti samozřejmostí. Jsme proto rádi, že díky novému hřišti můžou děti ve Valašském Meziříčí trávit volné chvíle hrou i nedaleko svých domovů,“ doplnila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

autor: Tisková zpráva