Nadace ČEZ: Na pasece u lesa to sice není, ale na zahradě mateřinky ano. Oranžové hřiště

„Naše mateřská škola je nejstarší v Kolíně. Byly založena 1. prosince 1925 a putovala po různých nevyhovujících prostorách, až se v roce 1947 natrvalo usadila ve stávající budově. Mimochodem stojící na místě bývalého rodného domu básníka J. S. Machara. Příští rok tak budeme slavit sto let existence. Nové hřiště je tak pro nás vlastně už předčasným dárkem k narozeninám. Moc děkujeme, už jsme ho opravdu potřebovali, jak se říká, jako sůl. Díky přispění z našeho rozpočtu a města jako zřizovatele jsme sice dali dohromady přes 400 000 korun, ale pořídit si celé hřiště najednou, bychom bez Nadace ČEZ nezvládli. Museli bychom postupovat po etapách po dobu několika let,“ neskrývala svou radost ani během slavnostního zprovoznění hřiště Lenka Chybová, ředitelka mateřské školy. K jejímu poděkování se připojil i starosta Kolína Michael Kašpar, který zároveň popřál všem dětem hodně krásných prožitých chvil na velmi pěkné „pasece u lesa“.

Jak dále Lenka Chybová uvedla, původní hřiště sestavené z dřevěných hracích prvků, jejichž stáří a design odpovídal trendům 90. let minulého století, neprošlo kvůli havarijnímu stavu poslední revizí. „Z bezpečnostních důvodů jsme tak už nemohli děti na hřiště pouštět, takže jsme museli využívat dětská hřiště ostatních školek v Kolíně. To pochopitelně bylo časově i organizačně náročné. Proto jsem zažádala o grant u Nadace ČEZ. Když jsem po čase objevila v poště e-mail, že naše žádost byla podpořena v plné výši, začala jsem v ředitelně radostí křičet „jóóóóó“, jako bych vyhrála první ve Sportce i s jackpotem. Kolegyně přiběhla do kanceláře celá vystrašená, co že si mi stalo. Pak si samozřejmě s radostí zakřičela se mnou.“

V Kolíně je celkem sedm mateřských škol, které navštěvuje kolem tisícovky dětí předškolního věku. Ta v Kmochově ulici s kapacitou 80 míst patří mezi ty menší. „Samozřejmě, že k nám mohou zavítat během svých procházek i děti z ostatních mateřinek. Bude jen záležet na domluvě, aby se zde nesešly všechny najednou,“ směje se Lenka Chybová. Jak na závěr dodala, multifunkční 3D herní plocha je z polyuretanového povrchu, takže ji jen tak něco nepoškodí. Kromě velkého a hlubokého pískoviště obsahuje mimo jiné i dlouhou housenku s písmeny, podle nichž se učí děti abecedu, a obrovský mravenčí kopec se dvěma skluzavkami, průlezovým tunelem, horolezeckou stěnou a vytvarovaným žebříkovitým výstupem.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE. Od svého založení podpořila Nadace ČEZ realizaci více než 740 Oranžových hřišť.

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je jejich veřejná přístupnost s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.