Nadace ČEZ: Více než 200 tisíc pro kulturu a sport v Ústí nad Labem

Čtvrtý ročník dvoudenního hudebně-divadelního festivalu Energie pro kulturu přivezl do Ústí nad Labem nejen Annu K., Michala Hrůzu nebo Olympic, ale i charitativní Oranžové kolo Nadace ČEZ. Již v pátek 15. září tak mohli návštěvníci letního kina svou minutovou jízdou na oranžových handbike podpořit aktivity místního Divadelního souboru Mladá scéna nebo Domu dětí a mládeže. Pro obě organizace byla ve finále přerozdělena celková částka 145 151 korun. Aby toho nebylo málo, hned v sobotu pak Nadace ČEZ přepočetla vyjeté body na dalších 100 257 korun, a to na Mírovém náměstí. V tomto případě ovšem „šlápli do pedálů“ návštěvníci či přímo účastníci Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. O tuto částku se podělily sportovní kluby Florbal Ústí nad Labem a Blades Ústí nad Labem.

Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem působí ve městě od roku 1981, přičemž jeho tvorba jen zaměřena na děti. „Dnes už jsme bez nadsázky důležitým hráčem na kulturní scéně v regionu. Stále se přitom snažíme posouvat hranice toho, co je možné v pohádkách pro děti vytvořit. V plánu máme i letos nastudování dalších inscenací, které rozšíří repertoár našeho souboru a nabídnou tak více možností pro to nejnáročnější publikum, jímž ti nejmenší určitě jsou,“ uvedla během převzetí symbolického šeku zástupkyně ředitele Divadelního souboru Mladá scéna Nikola Virtová. Jak s díky dodala, divadelníci na něm vypsaných 50 172 korun použijí na pořízení kostýmů a další technické vybavení.

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a volný čas. Více než 300 kroužků navštěvuje přes 4 300 dětí, mládeže i dospělých. Ročně pořádá kolem 90 táborů a soustředění pro několik tisíc zájemců. „Jsme pochopitelně i organizátory akcí pro veřejnost, jako jsou Den Země, Den dětí, Ukliďme svět a další. Ročně pořádáme více než sto různých soutěží, věnujeme se předškolním činnostem, přírodovědě, pohybovým aktivitám, tanci, zpěvu, sportu i technice. Máme celkem 6 objektů a také několik tělocvičen,“ řekl mimo jiné během poděkování Jan Eichler, ředitel Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem. Není proto divu, že 50 973 koruny bude použito na nákup různých pomůcek či úhradu provozních nákladů.

„Bývá zvykem, že Oranžové kolo v Ústí nad Labem nemá čas ani na několikaminutovou zahálku. Rádi jsem proto do krajské metropole s ním opět zavítali, a to hned na dvě významné akce po dva za sebou. Veřejnost tak měla možnost svou minutovou jízdou podpořit hned čtyři významné organizace, věnující se kultuře, sportu a také práci s dětmi a mládeží. Veliké poděkování patří za nás všem, kteří se do jízd na oranžových handbike zapojili. Bez nich bychom přeměnit vyjeté body na faktické finanční částky, jež poputují na účty všech čtyř obdarovaných organizací pochopitelně nemohli. Jak jsme přitom zaznamenali, někteří si páteční jízdu během Energii pro kulturu zopakovali i v sobotu v rámci Mattoni 1/2Maratonu,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Sobotní jízdy na oranžových handbike tak během Mattoni 1/2Maratonu vynesla sportovním organizacím Blades Ústí nad Labem 50 130 a Florbalu Ústí nad Labem 50 125 korun. Finanční rozdíl mezi obdarovanými tak činil pouhých pět korun!

Blades Ústí nad Labem sdružuje týmy věnující se americkému fotbalu a flag fotbalu. „Byli jsme první v Ústeckém kraji, kdo v roce 2011 zahájili činnost jako sportovní klub. Od té doby se seniorský tým z nejnižší soutěže vypracoval do té nejvyšší hrané pod záštitou České asociace amerického fotbalu. Sdružujeme i juniorský tým amerického fotbalu, tým flag fotbalu U15 a U19 a také ženský tým. Americký fotbal je totiž výjimečný svou rozmanitostí, proto jsou mezi námi nejen muži, ale i ženy a děti, malí, velcí, rychlí i pomalí. Nejčastěji nás najdete od jara do podzimu na hřišti TJ Svádov-Olšinky, kde trénujeme a pořádáme domácí utkání. Naše působení má celorepublikový i mezinárodní dosah,“ přiblížil činnost sportovního klubu jeho místopředseda Matěj Sahula. „Celou finanční částku použijeme na provoz a vybavení pro žáky do 15 let. Děkujeme všem, co pro nás jeli na Oranžovém kole Nadace ČEZ.“

Na provoz mládežnických kategorií, tedy primárně na zajištění tréninkové a zápasové činnosti v halách, využije získané finanční prostředky i Sportovní klub Florbal Ústí, který vznikl v dubnu 2014 spojením dvou původních florbalových klubů FbC Ústí nad Labem a USK Slávie Ústí nad Labem. „Sloučením těchto sportovních klubů vznikl nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Počtem členů se řadí mezi jeden z největších působících v České republice. Naší hlavní činností je zajištění koncepční sportovní výchovy členů v celém spektru věkových kategorií, počínaje nejmenšími hráči přípravky přes mužskou a ženskou složku až po veteránskou kategorii,“ poznamenal Jiří Horák, marketingový manažer klubu. „I my pochopitelně děkujeme všem, co usedli do druhého sedla v náš prospěch.“

