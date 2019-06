Nadace ČEZ: Žabeň má oranžové hřiště pro děti i seniory

Oranžové hřiště pro mladé i staré – tak by se dalo nazvat dnes otevřené hřiště v Žabni na Frýdecko-Místecku. Vedle dětských atrakcí totiž obec s přispěním Nadace ČEZ vybudovala hřiště na pétanque.

Do budoucna by mohla plocha za restaurací U Čápa sloužit doslova všem generacím, starosta by na ni rád postavil ještě workoutové hřitě.

„Všechno jsme koncipovali tak, aby se do sportování mohla zapojit celá rodina, od malých prcků až po dědečky a babičky, což splňuje právě pétanque,“ řekl při otevření starosta Žabně David Hejneš s tím, že tento sport je v regionu stále oblíbenější, žabeňští sokoli dokonce hrají ligu s týmy z okolních vesnic. „Teď už budou mít konečně kde trénovat,“ usmíval se starosta.

Za vybudování hřiště, na kterém je kromě plochy pro pétanque také houpací koš, dětská houpačka, sestava se skluzavkou a sítěmi i další atrakce, zaplatila obec kolem milionu, 300 tisíc korun jí přispěla Nadace ČEZ. „Vybudovat hřiště pro několik generací nám přišlo jako výborný nápad. Těší nás, že ho žabeňští dotáhli až do úspěšného konce, a jsme rádi, že jsme je v tom mohli podpořit,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Grantový program Oranžové hřiště pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukci dětských a sportovních hřišť od roku 2003. Vedle tradičních vznikají i nové typy hřišť, například sportoviště s fitness prvky pro seniory nebo workoutová hřiště. Celkem podpořila Nadace ČEZ vznik již přes 500 Oranžových hřišť v celé České republice.

autor: Tisková zpráva