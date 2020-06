Národní divadlo moravskoslezské: Nová sezóna

reklama

"Sezóna s pořadovým číslem 102 bude RESTARTEM se vším všudy. To slovo je možné vykládat různě a můžeme si s ním významově i graficky pohrát. Můžeme to chápat jako naše resty vůči divákovi, jako start něčeho nového po vynucené pauze, ale taky jako symbol toho, že umění (art) je věčné a že přicházíme s novou energií poté, co se svět a s ním i provoz našeho divadla na nějaký čas zastavily," rozvinul motto ředitel NDM Jiří Nekvasil. „Těšíme se znovu na diváky, protože divadlo je místem setkávání a živé umění diváky potřebuje,“ zdůraznil.

NDM chystá na začátek sezóny „postkoronavirové“ poděkování. "V Divadle Jiřího Myrona zazní 11. září speciální muzikálový večer se stručným názvem DĚKUJEME... Věnujeme jej všem zdravotníkům, kteří se v době koronavirové krize prakticky nezastavili. Poděkování pochopitelně patří i zaměstnancům našich divadelních dílen, kteří se hned od počátku mimořádné situace s plným nasazením věnovali šití potřebných roušek. Vyrobili jich přes 20 000," řekl ředitel Nekvasil.

Co NDM nabídne v sezóně svým divákům? "Znovu jsme se podívali na už naplánovaný repertoár souborů. Balet ani opera nic neměnily, změny nastaly v nabídce muzikálů a činohry. Na některou z příštích sezón jsou odloženy opery naplánované ještě v této sezóně - Mrtvé město a Proces. Činohra odložila jednu z letošních komedií a dvě inscenace naplánované na příští sezónu, muzikál vyměnil jeden titul," uvedl ředitel. Doslova premiérová smršť čeká diváky v září a v říjnu: přesunuly se tam termíny premiér inscenací, které došly až ke generálním zkouškám ještě před uzavřením divadel a naplánovány jsou tam také první novinky 102. sezóny. V září zazní opera Nabucco, balet nabídne Coppélii, činohra komedii Ach, ty Češky. Na říjen posunula činohra premiéry komedií Testosteron a Revizor, muzikál připraví Květiny pro paní Harrisovou (podrobněji u jednotlivých souborů).

Sezóna ovšem začne originálním programem. "Místo galavečera na úvod sezóny připraví všechny soubory pod vedením šéfa činohry Vojtěcha Štěpánka společný program inspirovaný slavnou novelou Jeana Giona Muž, který sázel stromy. Každý ze souborů „zasadí“ do kontextu své premiéry a připravíme i doprovodný program v Divadle Antonína Dvořáka i venku," přiblížil ředitel Nekvasil. Mistrovské Gionovo dílo vypráví o muži, který se rozhodl den co den sázet stromy, protože usoudil, že příroda hyne. O muži, který sázel naději a vypěstoval štěstí. Zahajovací program bude mít pouze pět uvedení, první 4. září. Už zhruba týden předtím poběží doprovodný program na různých místech Ostravy.

OPERA NDM vstupuje do 102. sezóny s novým vedením: hudebním ředitelem opery se stává dirigent Marek Šedivý. Dramaturgický plán zůstal beze změny. Už na 12. září chystá opera první premiéru: zazní Nabucco Guiseppa Verdiho. Čtvrté nastudování této opery v Ostravě se svou podobou vrací k prvnímu ostravskému uvedení z června 1968. Nová inscenace vzniká jako jeho novodobá replika, jako pocta tvůrcům, kteří se společně podíleli na podobě a stylu operních inscenací NDM od roku 1960 až do začátku 90. let. Po 52 letech na našem jevišti opět ožije nadčasová scénografie Vladimíra Šrámka, dlouholetého scénografa a šéfa výpravy divadla, kterou vytvořil pro působivou inscenaci operního režiséra Miloslava Nekvasila. Režie nového nastudování se ujme Jiří Nekvasil (syn), přičemž i režijní koncept bude v maximální míře vycházet z původního pojetí z roku 1968. Za dirigentským pultem stane Adam Sedlický. "V prosinci uvedeme v nové premiéře Čajkovského Pikovou dámu v režii Tibora Torella, rodáka z Moravy, který má za sebou úspěšné počiny především v Německu. Toto mimořádné hudební drama hudebně připraví šéf opery Divadla F. X. Šaldy Liberec Martin Doubravský. Operou Hanse Krásy Zásnuby ve snu zahájíme v únoru 2021 cyklus oper německo-česko-židovských autorů, jejichž slibnou kariéru přerušil holocaust. Inscenaci připravíme v koprodukci s operou Národního divadla v Praze. K operní režii v Ostravě se na jaře 2021 opět vrátí Ondřej Havelka, a to v komediálně laděném díle Jaroslava Křičky s názvem Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší. Operou Hubička Bedřicha Smetany budeme v závěru sezóny pokračovat v přípravě inscenací pro Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024. Hudebně nastuduje Marek Šedivý," předestřel ředitel Jiří Nekvasil. Pokračovat bude také Operní akademie Ostrava, kdy studenti Fakulty umění Ostravské univerzity spolu se sólisty opery NDM nastudují pro Divadlo "12" operu Maurice Ravela Dítě a kouzla.

BALET NDM má před sebou v nové sezóně tři premiéry. Pohádková Coppélia Léa Delibese dospěla k posledním jevištním zkouškám, když přišel nouzový stav a zákaz. Premiéra je tedy posunuta na 19. září. Baletní soubor pak nastuduje ještě dvě díla tak, jak bylo v plánu: V listopadu bude mít premiéru Korzár Adolpha-Charlese Adama a na jaře baletní večer s názvem Mahlerovy vzpomínky, který připraví norský choreograf Jo Strømgren.

SOUBOR OPERETA/MUZIKÁL NDM nabídne první premiéru na začátku října: muzikál Richarda Taylora a Rachel Wagstaff s názvem Květiny pro paní Harrisovou je novinkou i v Británii. „Vznikl podle známého humoristického románu Paula Gallica a pozve diváka na cestu plnou emocí s jednou obyčejnou dámou středního věku, která se rozhodne pořídit si šaty od Diora. Hlavní role dobrosrdečné londýnské uklízečky je další velkou příležitostí pro Hanu Fialovou," těší se šéfka souboru a zároveň režisérka inscenace Gabriela Petráková. Hana Fialová má v sezóně před sebou ještě jednu výraznou postavu, a to v komorním muzikálu Andrewa Lloyda Webbera pro jednu herečku s názvem Tell Me on a Sunday (Líp se loučí v neděli) - premiéra bude v Divadle „12“ v červnu 2021. Harpagon je lakomec!!! je původní muzikál ostravského skladatele Borise Urbánka a libretisty Vojtěcha Štěpánka - šéfa činohry NDM a režiséra. Inspirovalo je známé Molièrovo dílo a premiéra bude 30. ledna. Autoři slibují podívanou ve velkolepém montypythonovském duchu. Závěr sezóny bude po letech patřit opět klasické operetě - Offenbachově Madame Favart, jejíž premiéra je tak posunuta o rok.

ČINOHRA NDM nabídne už v září světovou premiéru komedie Ach, ty Češky! polského autora Piotra Rowického. Autor v ní sleduje osudy Češek 20. století a nabízí neotřelý pohled na naše nedávné dějiny. Gogolův Revizor dospěl v březnu ke generálkám, premiéru bude mít na konci října. Ještě předtím uvidí diváci poprvé Testosteron Andrzeje Saramonovicze. Premiéra byla posunuta z letošního června na říjen. Konverzační komedie je o setkání sedmi chlapů, kteří v hospodě řeší, proč jednomu z nich právě utekla nevěsta od oltáře. Novinku v režii Vojtěcha Štěpánka už činohra od začátku května zkouší. V příštím roce bude mít premiéru mimo jiné už naplánované "ostravské" Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy Oty Filipa. Činohra připraví pro druhou půlku sezóny ještě dvě další premiéry - tituly zatím její vedení vybírá.

Divadlo mění dny premiér i generálek, způsob předprodeje vstupenek, i režim předplatného. "Premiéry jsme posunuli na sobotu, veřejné generálky na pátek. Opera bude mít veřejné generálky ve čtvrtek, první premiéru v sobotu a premiéru druhého obsazení v neděli. Nedělní termín druhé premiéry se týká také baletu a muzikálu. Důvody jsou zčásti i provozní: se začátkem sezóny chceme divákům v premiérách nabídnout tři už připravené inscenace, které jsme nemohli vzhledem k mimořádné situaci uvést v této sezóně. Balet Coppélia, komedie Revizor a Testosteron," rozvedl ředitel Nekvasil. Divadlo je v úzkém kontaktu s předplatiteli a má pro ně dobré zprávy. "Od září do prosince odehrajeme pro předplatitele všechna zrušená představení, u nichž je to možné. Výjimkou jsou samozřejmě ty premiérové tituly, které musíme z této sezóny posunout na druhou půlku příští, nebo je odložit zatím na neurčito. Od ledna 2021 pak budou nové řady předplatného. Zachováme oblíbenou skupinu Moje ABO a obnovíme možnost načítání bonusů až do výše 60 % na speciální kartu podle počtu zakoupených vstupenek," uzavřel ředitel NDM Jiří Nekvasil.

