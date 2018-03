Národní divadlo moravskoslezské přiváží z Prahy tři Ceny Thálie 2017 a jednu za celoživotní mistrovství

Nominaci na Cenu Thálie 2017 proměnily operní pěvkyně Maida Hundeling a muzikálová zpěvačka Katarína Hasprová. Radostným překvapením je Cena Thálie pro činoherce do 33 let, která byla udělena Ivanu Dejmalovi, a Cena Thálie za celoživotní mistrovství pro tanečníka Richarda Böhma.

Z operní Ceny Thálie se těší německá sopranistka Maida Hundeling za ztvárnění role Desdemony ve Verdiho opeře Otello. Dle poroty předvedla Hundeling po pěvecké stránce výkon hodný evropské operní hvězdy. „Mohu říct, že všechny mé role přišly ve správný čas. Stejně tak Desdemona. Je to úžasný kontrast na mém, jinak dramatickém, repertoáru,“ říká pěvkyně.

Druhou nominaci za výkon v Národním divadle moravskoslezském proměnila Katarína Hasprová, a to za roli Paní Danversové v mysteriózním muzikálovém hitu Rebecca. Hasprová, dle asociace, je skutečným prototypem podlé ženy, femme fatale se vším všudy. „Její pohled je zběsilý, výraz minimalisticky uměřený. Mrazivé songy interpretuje suverénně, k tomu hra očí, pomalá chůze. Příběhu dodává démonickou atmosféru a po zásluze sklízí vždy obrovský aplaus,“ pokračuje znění nominace. „Budu mluvit velmi upřímně. Nesmírně mě těší, že jsem oceněná, protože u nás na Slovensku bohužel tento nelehký žánr stále trošku naše divadelní DOSKY ignorují a vůbec muzikál neoceňují. Jsem proto velmi šťastná, opravdu děkuji porotě. Stejně tak jsem šťastná za to, že cena jde do Ostravy do Národního divadla moravskoslezského,“ uvedla během předávání Hasprová.

Radostným překvapením večera byla Cena Thálie pro činoherce do 33 let. Byla udělena mladému a talentovanému herci souboru činohry NDM Ivanu Dejmalovi. Ivan Dejmal se narodil v roce 1987 ve Frýdku-Místku. Po základní škole nastoupil na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě (jeho hlavním pedagogem byl Vladimír Čapka). Poté byl přijat na pražskou DAMU do ročníku Jaroslavy Adamové, Michala Pavlaty a Miroslavy Pleštilové. V roce 2010 přijal angažmá v Moravském divadle Olomouc, kde působil tři sezóny, pak zamířil na sever. Získal angažmá v souboru činohry NDM a během první sezóny ztvárnil například hlavní roli Gerharda Peterka v inscenaci hry Davida Jařaba Za vodou (Dokud nás smrt…). „Děkuji Michaelu Tarantovi, který mě angažoval do Olomouce. Velké díky patří Peteru Gáborovi, který mě přetáhl do Ostravy a dal mi důvěru a krásné role u nás – v Národním divadle moravskoslezském. Velké díky patří také všem kolegům a zdravím celé ostravské divadelnictvo,“ děkoval dojatě Ivan Dejmal.

Cena Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii tanec byla udělena Richardu Böhmovi. „Říša – pohledný muž atletické postavy, vynikající tanečník, na jevišti skvělý partner, na kterého jsem se mohla stoprocentně spolehnout,“ vzpomíná jeho kolegyně Alice Kvasnicová. Richard Böhm nastoupil jako teprve osmnáctiletý absolvent brněnské taneční konzervatoře do olomouckého divadla. Po osmi sezónách přešel do baletního souboru tehdejšího Státního divadla v Ostravě. Vynikal především v rolích, ve kterých mohl působivě propojit špičkovou techniku s dramatickým výrazem, takový byl například jeho Prométheus, Peer Gynt nebo François Villon. „Děkuji moc Herecké asociaci za toto významné ocenění, kterého si velice vážím,“ dodává Richard Böhm.

