Národní muzeum se v loňském roce těšilo rekordnímu zájmu

Do Národního muzea zavítal v loňském roce více než milion návštěvníků. Nově od 1. března 2020 navíc Národní muzeum zavádí volný vstup do všech svých objektů pro děti a mládež do 15 let.

Národní muzeum v roce 2019 navštívilo rekordních 1 125 637 lidí. Největší podíl na nevídané návštěvnosti Národního muzea v loňském roce měla Historická budova, do které zavítalo téměř 800 tisíc návštěvníků. Velkému zájmu se však těšily i další objekty, jako například Nová budova Národního muzea, České muzeum hudby či Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

1 vstupenka = 9 muzeí za 5 dní

Národní muzeum se trvale snaží být maximálně přístupné a otevřené. Od roku 2019 je tak možné navštívit na jednu vstupenku 9 pražských muzeí během 5 dní. Kromě komplexu Historické a Nové budovy tak lidé mají možnost za částku 200 Kč (snížená 130 Kč) navštívit též České muzeum hudby, Národní památník na Vítkově, Národopisné muzeum, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Lapidárium Národního muzea a Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

V listopadu 2019 byly Historická a Nová budova trvale spojeny do jednoho muzejního komplexu podzemní chodbou se stálou expozicí Momenty dějin. V Nové budově díky tomu vznikl speciální bezbariérový vstup do obou objektů, který je mimo jiné určen všem návštěvníkům se speciálními potřebami nebo například rodinám s malými dětmi a kočárky.

Volný vstup pro děti a mládež do 15 let

Národní muzeum pravidelně umožňuje volný vstup návštěvníků do všech svých objektů 7krát ročně. Zdarma je tak možné navštívit expozice a výstavy muzea ve dnech 18. května, 1. června, 13. června (v rámci Pražské muzejní noci), 12. září, 28. září, 28. října a 17. listopadu. Od 1. března 2020 pak Národní muzeum zavádí celoroční volný vstup do všech svých objektů pro děti a mládež do 15 let.

"Národní muzeum je nejen vědeckou a kulturní institucí, ale též velice významnou vzdělávací institucí. Cílem Národního muzea proto je, aby naše kulturní bohatství bylo přístupné co největšímu počtu lidí, především těm nejmladším, kteří potřebují získat co nejkvalitnější vzdělání poutavou a atraktivní formou. Z tohoto důvodu se Národní muzeum rozhodlo zpřístupnit své výstavy a objekty dětem a mládeži do 15 let zdarma. Zvýšené náklady na tento projekt Národní muzeum uhradí ze zisků ze svých obchodních aktivit," dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

