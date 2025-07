Manipulace místo rozhovoru. Bobošíková: Tak se dnes vyrábí dezinformace

„Oslovila mě redakce Deníku s žádostí o rozhovor. Řekla jsem si – proč ne,“ komentovala Bobošíková úvodem. Rozhovor vedla zkušená novinářka Kateřina Perknerová a celé interview podle ní proběhlo korektně a bez nátlaku. Vše vypadalo v pořádku – až na jeden detail. Titulek.

Titulní věta internetové verze zněla: „Chce-li Putin Ukrajinu, dobře. Není to naše válka, říká Jana Bobošíková.“

„To slovo dobře v mém výroku nikdy nezaznělo, jako souhlas s tím, aby se Ukrajina stala majetkem Ruska. Nešlo o žádné ,když si ji chce vzít, tak ať si ji vezme'.“ zdůraznila Bobošíková. Mluvila podle svých slov o něčem úplně jiném:

„Zda má premiér Fiala k dispozici zprávy tajných služeb, že Putin plánuje další postup. A pokud ano – ať to veřejně řekne a postaví se za to osobně.“

Namísto politické výzvy k odpovědnosti vlády vznikl do očí bijící podvrh, který Bobošíkovou vykreslil jako „obhájkyni ruské agrese“. Když požádala redakci o nápravu, došlo ke změně – ale nikoli k nápravě.

Druhý pokus zněl: „Chce-li Putin jít na Ukrajinu, dobře.“

„To už nebyla jenom nešikovnost. To už byla druhá jasná manipulace,“ glosovala Bobošíková výsledek. Teprve napotřetí, díky záznamu, který si z rozhovoru pořídila a kterým tak mohla prokázat, co skutečně řekla a co nikoli, redakce Deníku titulek opravila tak, aby odpovídal skutečnosti:

„Rusko-ukrajinský konflikt není naše válka, říká Jana Bobošíková.“

Jenže mezitím si už několik politiků původní vylhaný titulek přečetlo – a, jak říká Bobošíková, „udělali přesně to, před čím nás vláda a její Foltýn celou dobu varují: šířili dezinformace.“

„Pro koryto by se tahle paní spojila s ďáblem. Naprosto ohavné výroky zapšklé Bobo, která každým dalším dnem hloubí své dno a dokazuje, co je zač. Kádruje studenty, šíří ruské báchorky, nechala by Ukrajinu agresivnímu Putinovi. A co příště?“

„Že by bývalá rektorka zemědělské univerzity neuměla číst? Nebo se jí nechtělo zaplatit za zamčený článek, a tak zůstala pouze u titulků?“ pokládá Bobošíková řečnickou otázku.

A pokračování? Poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel přitvrdil ještě víc:

„Varování: Rozhovor s Bobošíkovou v Deníku může způsobit náhlou nevolnost. Tahle paní se usilovně snaží, aby u slovníkového hesla ‚užitečný idiot‘ byla její fotka. Snad mají ve Stačilo! smlouvu z Moskvy na paušál a ne za výkon, jinak to ruskou kasu zruinuje dřív než sankce.“

Zdatně sekundovalo i Forum 24, blízké Fialově ODS, které podle Bobošíkové „už pro jistotu ani nekontroluje, co kdo opravdu řekl. Přebírá přebrané.“

Kde končí dezinformace a začíná hloupost? A kdo je za tím vším? „Paní redaktorku Perknerovou z toho neviním. Je to profesionálka. Naopak mi pomohla celou věc vyjasnit. Ale někdo ten titulek vytvořil. Někdo ho schválil. Někdo měl důvod manipulovat a škodit. A někdo měl zájem. Co myslíte – kdo?“ uzavřela Jana Bobošíková.

