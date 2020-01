Národní památkový ústav: Hospodářský dvůr v Zákupech se dočká své obnovy

Národní památkový ústav intenzivně hledal zdroje financí pro tuto rozsáhlou stavební akci – v roce 2018 obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace pro obnovu jižního křídla a na sklonku loňského roku se podařilo zařadit obnovu zbývajících částí dvora do Národního investičního plánu České republiky, kromě toho je obnova dvora také v programu Ministerstva kultury České republiky Péče o národní kulturní dědictví.

Císařský zámek Zákupy v posledních letech zaznamenal zvýšený zájem návštěvníků, jistě i proto, že během pěti let se zde vybudovaly tři nově pojaté prohlídkové okruhy místo jednoho základního, a také okruhy cílené na rodiny s dětmi. Součástí areálu zámku je také hospodářský dvůr, který Národní památkový ústav spravuje od roku 2003 – do té doby byl soukromým majetkem a pustnul. Hospodářský dvůr, který je v havarijním stavu, je zčásti oplocen a veřejnost je, kromě částečného oplocení, také páskami a cedulemi žádána, aby do areálu hospodářského dvora nevstupovala, část dvora je také monitorována kamerovým systémem.

V dnešních ranních hodinách se vlivem narušené statiky zřítila zeď u severozápadního nároží severního křídla. Na místě situaci zajistily a kontrolovaly jednotky hasičského záchranného sboru, policie a také tři kynologové se psy – nikdo nebyl zraněn, žádný ze tří psů – z nichž dva jsou certifikovaní pro vyhledávání osob v sutinách – nezareagovali na možný nález jakéhokoliv těla pod sutinami. V současné chvíli je místo označeno výstražnými páskami a bude zajištěno dle pokynů statika. Již zítra se počítá s výstavbou provizorního plotu. Pomoc s oplocením místa, ale také s úklidem rozvalin, nabídlo také město Zákupy, s nímž správa objektu úzce spolupracuje. Dvůr se v minulosti stával cílem vandalů a osob bez domova, oplocení bylo opakovaně rozkrádáno.

Událost komentuje ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec: „Hospodářský dvůr v Zákupech je opravdu architektonickou raritou, ale převzali jsme jej bohužel v katastrofálním stavu. Celá situace mne velmi mrzí, nicméně jsem nesmírně rád, že nedošlo k žádnému zranění a děkuji všem, kteří nám dnes pomohli. Národní památkový ústav dlouhodobě intenzivně hledal finanční prostředky pro obnovu hospodářského dvora, v roce 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu IROP – a to ve výši 95 miliónů korun na obnovu historicky cennější části dvora – a to na jižní křídlo, kde bývaly konírny. V roce 2019 proběhla veřejná zakázka na generálního dodavatele obnovy, ta ale musela být zrušena, neboť nabídky převýšily finanční limit. V nejbližších dnech bude vyhlášena nová veřejná zakázka, již s navýšeným limitem 127 miliónů korun, věřím, že nyní již generálního dodavatele najdeme a s obnovou začneme co nejdříve.“

Obnovu zbývajících částí se na konci roku 2019 podařilo zařadit do Národního investičního plánu České republiky a také do programu Ministerstva kultury České republiky Péče o národní kulturní dědictví. Hospodářský dvůr v Zákupech je cennou památkou, navrhli jej jedni z nejvýznamnějších barokních stavitelů Giulio Broggio a Giovanni Domenico Orsi. V konírně bývalo přes šedesát koní, velikostí má dvůr rozměry zámku. V jižním křídle, které bude opraveno jako první, budou dvě výstavy – jedna bude připomínat objekty, které již neexistují, a to s příznačným názvem Zapomenuté zámky, druhá se zaměří na cestování za doby Habsbursků, tedy císařských majitelů zákupského zámku.

Do vlastnictví státu se hospodářský dvůr dostal až v roce 2003, kdy byl vykoupen v havarijním stavu, aby mohlo dojít k jeho záchraně hlavní památkovou institucí Národním památkovým ústavem. Tuto jednoznačně pozitivní snahu, hodnotu i význam areálu podpořila vláda ČR roku 2010 prohlášením dvora za národní kulturní památku. Od roku 2003 bylo do dvora a také potřebné dokumentace a průzkumů s tímto souvisejících investováno přes 19 milionů korun - zajišťovala se základní statika, došlo k bezpečnostnímu oplocení, byly instalovány vzpěry stropů, dozdívaly se klenby a zřícené části, došlo k provizornímu zastřešení vybraných partií, zajištění krovů, byly realizovány zajišťovací práce na ohradní zdi a další. V rámci údržby přilehlých pozemků dochází k pravidelnému sečení a odstraňování náletových dřevin.

Provoz zámku Zákupy zůstává beze změny – mimořádně bude zámek zpřístupněn v rámci zákupského masopustu dne 22.2. od 10 do 14 hodin, kdy se návštěvníci během zhruba třicetiminutové prohlídky seznámí s údržbou komnat i mobiliáře v zimních měsících a také jim budou představeny restaurátorské záměry pro letošní rok. Sezonu zahájí na Zákupech v sobotu 28. března – více ZDE.

ÚPS na Sychrově

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO.

NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o sedmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Další informace najdete ZDE.

Psali jsme: NPÚ v letošním roce zahájí první akreditovaný program pro úředníky Národní památkový ústav: V Kraji Vysočina přibyly tři nové kulturní památky NPÚ: Věž Jakobínka je po třech letech opět bez lešení Národní památkový ústav vstoupil do roku Valdštejnů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.