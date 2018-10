Národní zemědělské muzeum: Cyklus přednášek Pěstujme a jezme zdravě

Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné nabízí čtyři přednáškové večery, na kterých se posluchači dozví, jak si doma připravit repelent z bylinek, jak se vyznat v pesticidech, kdo je na zahradě škůdce a kdo užitečný, o významu bylin v našem jídelníčku, botanických pesticidech i moderních přístupech v ochraně rostlin. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby také objasní, proč je důležité uchovávat původní a krajové odrůdy či představí stále častější cizokrajné návštěvníky našich zahrad. Nahlédnou do problematiky mykotoxinů, vysvětlí, proč je důležité udržovat rozmanitost, čím se liší biologická ochrana od chemické nebo jak si doma vyrobit botanické přípravky. „Posláním našeho muzea je také prezentace vědy a výzkumu. Přednášky, které připravujeme ve spolupráci s resortními partnery, jsou jedním ze způsobů, jak veřejnost seznámit s aktuálními vědeckými poznatky,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Čtyři tematické bloky přednášek cyklu Pěstujme a jezme zdravě se konají vždy ve čtvrtek od 8. do 29. listopadu od 18 do 20 hodin v Objevovně Národního zemědělského muzea, Kostelní 44 (pouze 8. 11. začíná přednáška v 18:30 hodin). „I pro širokou veřejnost je dobré poznat a pochopit, jak fungují vztahy v přírodě, jak je lze využít nejen v lékařství či potravinářství, ale i například v ochraně proti různým parazitům či škodlivému hmyzu,“ říká jeden z přednášejících, držitel prestižního ocenění Česká hlava, Roman Pavela, který se mimo jiné věnuje vývoji botanických pesticidů.

Přednáškový cyklus muzeum připravilo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. Vstup je zdarma. Pro omezený počet míst doporučujeme svoji účast potvrdit v on-line registraci ZDE.

Z{věda}ví – Bouráme mýty, prezentujeme fakta. Pod akronymem Z{věda}ví se skrývají slova Zemědělská Věda – Výzkum a vzdělávací přednášky pro všechny, které zajímají témata týkající se zemědělství, krajiny a venkova zaměřené na prezentaci výsledků aktuálních výzkumů. Národní zemědělské muzeum je chystá ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi. Záznamy z minulých přednášek najdete ZDE.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. Výstava Největší objev představuje fenomén zemědělství ve 100 předmětech, které reprezentují milníky v historii zemědělství a dokládají jeho význam pro lidstvo.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory v České republice. Hlavním cílem výzkumu je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití.

Podrobný program přednášek:

8. 11. 2018, 18:30–20:30

Čím se liší stará pšenice od moderní? Proč se říká Česku česneková velmoc? Co mají jiného předchůdci moderních zemědělských plodin? Jak můžeme změnou jídelníčku ovlivnit zemědělství? O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku. Planí předchůdci kulturních rostlin – kdo byli a v čem jsou dodnes dobří.

Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Genová banka VÚRV, v. v. i.

Kdo jsou a odkud pochází planí předchůdci našich plodin. Jejich význam pro zlepšování plodin a potenciál využití planých ekotypů v současném zemědělství. Ochrana ohrožených a mizejících druhů. Staré a méně známé plodiny - šance pro půdu i zdraví

Ing. Petra Hlásná Čepková, Ph.D., Genová banka VÚRV, v. v. i.

Renesance zapomenutých plodin. Způsob pěstování, specifická chuť, zdravotní benefity - šance nejen pro osoby se speciálními stravovacími potřebami. Jak může změna našeho jídelníčku ovlivnit zemědělství.

15. 11. 2018, 18:00–20:00

Je koření prospěšné našemu zdraví? Jak si vyrobit přírodní repelent? Jak správně pěstovat, sklízet a zpracovávat léčivé byliny? Bylinky a koření nejen pro gastronomii, bylinky jako dochucovadla, léčiva i přírodní pesticidy.

Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Jak je koření prospěšné pro naše zdraví – recepty do kuchyně i do zahrádek. Jak si vyrobit přírodní repelenty proti klíšťatům a komárům a které bylinky by neměly chybět v našem jídelníčku. Desatero správného bylinkáře.

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Olomouc

Co je dobré vědět o pěstování a sklizni léčivek. Tipy pro dobrou úrodu i správné zpracování.

22. 11. 2018, 18:00–20:00

Znáte choroby, které mohou postihnout vaši zahrádku? Víte, jak se proti nim bránit? Jak účinná je biologická ochrana? Co jsou mykotoxiny? A máme se jich bát? Malý průvodce chorobami a škůdci. Proč a jak chránit plodiny proti chorobám a škůdcům.

Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Co jsou to choroby a škůdci rostlin. Jak se poznají, proč a čím se proti nim bránit na našich zahrádkách. Co je to biologická ochrana a jaká je její účinnost. Mykotoxiny: jed i lék.

Ing. Martin Žabka, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Povídání o mikroskopických houbách. Co to jsou mykotoxiny a proč se jich bát. Co jsme o nich věděli dříve a co víme dnes.

29. 11. 2018, 18:00–20:00

Kdo je na naší zahrádce škůdce, kdo může být naopak užitečný? Jací jsou nejčastější škůdci ovoce? Vyznáte se v pesticidech? K čemu je dobrá biodiverzita? O pesticidech, škůdcích, užitečném hmyzu a doprovodných rostlinách. Není hmyz jako hmyz

Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Role užitečných druhů hmyzu v ochraně zeleniny před škůdci. O biodiverzitě na našich zahrádkách - kdo je škůdce a kdo užitečný. Proč je důležité udržovat rozmanitost.

Jaké škůdce ovoce najdeme v zahradách, kdy se vyskytují a jak je přechytračit

Ing. Kamil Holý, Ph.D., VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně

Stručný přehled nejčastějších škůdců ovoce a jejich specifických antagonistů. Cizokrajní návštěvníci našich zahrad. Jak se vyznat v pesticidech a jak je používat.

