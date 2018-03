Nemocnice České Budějovice: Nitrooční tlak se bude měřit na počkání

Ve středu 21. března se v Nemocnici České Budějovice uskuteční akce v rámci, které si zájemci budou moci bez předchozího objednání nechat změřit nitrooční tlak. Toto vyšetření pomáhá k včasnému odhalení glaukomu neboli zeleného zákalu. Měření bude probíhat od 10 do 13 hodin v prostorách vstupního terminálu.

Akce se stejně jako v loňském roce uskuteční ku příležitosti Světového týdne glaukomu, díky kterému po celém světě každoročně probíhají osvětové a preventivní aktivity. I letos odborníci lidem na celém světě připomenou, že právě glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty. Dále pak také to, že včasná diagnóza a správná léčba dokážou oddálit růst tohoto onemocnění.

Glaukom se dá odhalit krátkým bezbolestným vyšetřením, které spočívá v měření nitroočního tlaku. „Měření nitroočního tlaku by se rozhodně nemělo podceňovat. Pravidelné vyšetření je totiž zásadní k zachycení zeleného zákalu a předcházení nevratných změn. Každý, kdo je starší čtyřiceti let, by měl toto vyšetření absolvovat minimálně jednou za 3 až 4 roky. Nenechávejte nic náhodě a určitě se u nás 21. března zastavte. Vyšetření je nebolestivé a trvá jen pár minut,“ apeluje na veřejnost tisková mluvčí Nemocnice České Budějovice Bc. Iva Nováková.

Psali jsme: FN Brno: Fotbalisté FC Zbrojovky podpoří ve čtvrtek dárce krve Vysokomýtská nemocnice má nové dialyzační středisko Klaudiánova nemocnice: Úrazová ambulance je na původním místě Tradičních Dnů dětské endokrinologie se zúčastnilo 170 odborníků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva