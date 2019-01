Nemocnice České Budějovice dokončuje stavbu nového psychiatrického oddělení

Stavba nového psychiatrického oddělení bude hotová do konce ledna. Mobiliářem, včetně zdravotnické techniky, bude objekt vybaven v únoru, v březnu dojde ke stěhování pracoviště z dolního areálu nemocnice a zahájení provozu. Nové zázemí se bude nacházet v historické budově horního areálu. „Objekt je kompletně zrekonstruován od suterénu do druhého patra. Kromě toho jsme přistavili část do ulice L. B. Schneidera,“ informuje vedoucí Oddělení stavebních investic Ing. František Bostl a dodává, že stavba vyšla na necelých 230 milionů včetně DPH. „Z toho 175 milionů korun bylo dotačních – 85 procent z Evropské unie, zbytek spolufinancoval Jihočeský kraj.“

V budoucím objektu lůžkové rehabilitace a stanice dárků krve se nyní dokončuje nosná železobetonová konstrukce, poté budou zděny vnitřní a obvodové stěny. Stavba bude dokončena do konce roku 2019.

Buduje se také nová prádelna, která by měla být hotova v červenci roku 2019. Před dokončením je nyní nosný skelet.

V únoru se začne pracovat na patrovém parkovišti – nájezdová rampa, která je nyní užívána zaměstnanci, se dočká zastřešení. Další investiční akce odstartuje v březnu, kdy nemocnice zahájí přístavbu tělocvičny u fyzioterapie, a ve stejném měsíci bude také zbouráno stávající zastřešení k příjezdu sanitních vozů u pavilonu C. „V tomto okamžiku je zastřešení pouze pro maximálně čtyři vozy. Nové zastřešení nabídne stání až pro devět vozů. Toto bude dokončeno do začátku letních prázdnin,“ vysvětluje Ing. Bostl.

Co dál z hlediska investičních akcí? Dokončena byla přestavba další části patologického oddělení. Náklady této etapy úprav objektu byly ve výši jednoho milionu korun.

V prvním pololetí roku 2019 by měla být zahájena komplexní přestavba pavilonu I, ve kterém původně sídlilo Interní oddělení a Neurologické oddělení. „Toto je záležitost zhruba na jeden rok. Po přestavbě se sem přestěhuje plicní léčebna a oddělení následné péče z dolního areálu,“ uvádí MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. ředitel Úseku interních oborů Nemocnice České Budějovice, a.s.

Psali jsme: Nemocnice Břeclav šetří energie i peníze FN Královské Vinohrady: Letošní Silvestr jeden z nejhorších za posledních 20 let FN Brno: Interní kardiologická klinika má od ledna nového přednostu Městská nemocnice Ostrava otevřela jednotku Následné intenzivní péče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva