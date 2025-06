Exner ze STAN vysvětluje: Opak míru není válka

Předvolební kampaň jede naplno a politici se předhánějí v tom, jak zaujmout voliče. Některé spoty však budí spíše pobavený úsměv, než že by vedly k hlubšímu zamyšlení.

„Abychom se trochu lépe vyznali v dnešním světě a věděli, co opravdu děláme, co opravdu říkáme a co opravdu chceme, zopakujme si několik věcí. Když jste proti jednomu, jste pro to druhé,“ napsal na síti X poslanec Martin Exner (STAN) a připojil krátké video, v němž sděluje: „Abychom se trochu lépe vyznali v dnešním světě, abychom lépe věděli, co říkáme, co chceme a vlastně za co nebo proti čemu bojujeme, tak je dobré si říci pár příkladů. Opakem míru není válka, ale nenávist. Opakem solidarity je sobectví. Opakem inkluze je diskriminace. Opakem práv žen, dětí a menšin je bezpráví žen, dětí a menšin. Opakem rovnosti je poddanství. Opakem obrany je kapitulace. Opakem ekologie je devastace. Opakem Green Dealu je Dirty Deal,“ řekl politik a vyzval sledující, aby mu do komentářů napsali další příklady.

Jak Hurvínek v naučném videu pro předškolní děti

A strhla se mela. „Kdo je proti inkluzi, je proti Exnerovi,“ vyjádřil se novinář Marek Stoniš.

„Opakem Green Dealu je vědecký a racionální deal, protože Green Deal je všechno, jen ne racionální a vědecký,“ přidal se Aleš Hemer.

A v dalším příspěvku doplnil: „Opakem rovnosti je nerovnost nebo rozdílná práva (záleží na kontextu). Dá se říct také apartheid jako například ten, co je v Izraeli.

„… a opakem demokracie je slepenec Spolu, Stan a Piráti…,“ mínil Niko.

„Dospělej chlap a argumenty jak Hurvínek v naučném videu pro předškolní děti,“ podivoval se další komentující.

Mr. G. se přidal: „A pak, že politici nejsou kašpaři z pimprlovýho divadla.“

A uživatel Slavek to napsal naplno: „Tohle je trapná propaganda. Raději se té PR firmy, co vám tohle radí, zbavte. Jinak ve volbách dopadnete hodně špatně.“

