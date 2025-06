Trestní oznámení na Turka: Jak Rychlíková volala jeho blízké

Obvodní státní zastupitelství v Praze 4 řeší trestní oznámení, které na europoslance a čestného prezidenta politického uskupení Motoristé sobě Filipa Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not Found napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před 15 až 20 lety.

Český rozhlas uvedl, že vzhledem k době, která od událostí popsaných v trestním oznámení uplynula, může být případ vyhodnocen jako promlčený. V té době totiž promlčecí lhůta pro znásilnění činila pět let, respektive dvanáct let, pokud čin způsobil těžkou újmu na zdraví.

Server Page not Found k tomu dodal, že záleží na tom, zda se v kauze objeví i další případné oběti z bližší minulosti či současnosti, pak by mohlo dojít k přerušení promlčení i pro tento případ, upozornil.

Bývalá Turkova přítelkyně podala trestní oznámení koncem minulého roku. Turek ji podle jejích slov léta psychicky i fyzicky týral, ohrožoval zbraní, vyhrožoval smrtí a v jednom případě i znásilnil.

Turek mluví o politickém motivu

Na sociální síti Facebook se Turek ke kauze vyjádřil s tím, že je to zcela „absurdní“. Podle něj jde o politicky motivované obviňování od osoby, která neúspěšně kandidovala za Zelené. „Všechny tyto věci jsem už o sobě slyšel, a to v méně či více divoké variantě před minulými volbami. Ale vše je to zcela absurdní. Jedná se o politicky motivované obviňování od osoby, která neúspěšně kandidovala za Zelené. Já toto považuji za snahu o vytvoření mediálního lynče mé osoby před volbami s politickým motivem.“

Motoristé sobě: Filip Turek rezolutně odmítá pokus o kriminalizaci své osoby

Politické uskupení Motoristé sobě vydalo oficiální vyjádření ke kauze obvinění svého čestného prezidenta a europoslance Filipa Turka. Ve stanovisku, které poskytlo médiím, uvádí následující:

Motoristé prohlašují, že poslanec Evropského parlamentu Filip Turek rezolutně odmítá snahy o kriminalizaci své osoby a politicky motivované obviňování z „domácího násilí“, které se nyní prostřednictvím radikálně levicové aktivistky z blogu Page not Found Apoleny Rychlíkové snaží rozvíjet jeho někdejší partnerka, která v minulosti kandidovala ve volbách za Stranu zelených.

Uvádí, že se jedná o osobu, která je motivována ke svým útokům osobní i ideovou nenávistí vůči Filipu Turkovi, ale zejména vůči politickému směru, který reprezentuje.

Podle vyjádření Motoristů je celé údajné obvinění účelově vykonstruováno tak, aby Filipa Turka poškodilo mediálně – i s vědomím, že se nic, co se nyní snaží stěžovatelka i blogerka Rychlíková naznačovat, nikdy nestalo.

Ve svém oficiálním vyjádření strana dále upozorňuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně odpudivý způsob, jak před volbami mediálně kriminalizovat politického kandidáta, zvažuje užití právních prostředků, jakkoli se k těmto možnostem nikdy v minulosti neuchýlila – a to ani přes řadu jiných absurdních obvinění, která v mediálním prostoru padala směrem k Filipu Turkovi.

Motoristé sobě rovněž tvrdí, že mají informace o tom, že se redakce blogu paní Rychlíkové v minulých měsících snažila kontaktovat osobu, která byla stěžovatelkou označena za svědka údajného násilného chování Filipa Turka před dvaceti lety. Podle hnutí tato osoba samozřejmě nic takového nepotvrdila, naopak je upozornila na to, že se je někdo bude snažit tímto nehorázným způsobem zdiskreditovat.

Součástí stanoviska hnutí je i citace samotného Filipa Turka, který přiznává pouze nevěru: „Promiskuitní bohužel ano… Nevěrný bohužel ano… Zlomená srdce bohužel ano… Zhrzené milenky určitě bohužel ano… Trestný čin v žádném případě ne.“

Podle Motoristů sobě se jedná o první případ z kategorie politického MeToo v České republice, což je podle nich způsob, jakým se radikálně levicoví aktivisté snaží poškodit veřejné představitele tím, že si po desítkách let „rozvzpomenou“ na něco, co nelze prokázat, ale co mediálně značně ublíží každému, koho takto osočí.

Stanovisko hnutí Motoristé sobě zakončuje komentářem právničky Renaty Vesecké: „Vše musí být řádně a nestranně vyšetřeno. Pevně věřím, že se policie bude důsledně zabývat i verzí, že jde o záměrný a cílený útok proti Filipu Turkovi jakožto lídrovi Motoristů v nadcházejících parlamentních volbách. Cílem je jeho pokračující dehonestace – nyní už i kriminalizace a vytváření negativního mediálního obrazu,“ uvedla dřívější prokurátorka a státní zástupkyně.

