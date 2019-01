Nemocnice Náchod mění náměstka pro léčebnou péči a šéfa personalistiky

Vedení ON Náchod a. s. dnes na tiskové konferenci oficiálně uvedlo nového náměstka pro léčebnou péči. Stane se jím MUDr. Ladislav Tichý, náchodský zastupitel, který byl v letech 2009-2010 také členem představenstva nemocnice. Dnes mj. působí i ve Správní radě Nadačního fondu pro podporu nemocnice. Vystřídá tak ve funkci MUDr. Pavla Svobodu, který skončil ve funkci náměstka k 31. 12. 2018. Ke změně dojde také na pozici vedoucí útvaru personálního řízení a mezd, kde Mgr. Zuzanu Bílkovou, MSc. vystřídá Ing. Martin Kyntera, který více jak 22 let pracoval pro jaroměřskou společnost Kimberly-clark.

„Vítám dvě významné posily jak na pozici náměstka pro léčebnou péči, MUDr. Ladislava Tichého, tak na pozici personálního šéfa, Ing. Martina Kynteru. Oba jsou Náchoďáci tělem i duší, i proto velmi dobře zapadají do našeho týmu. Jsem přesvědčena, že budou jednoznačně přínosem a přeji jim pevné nervy a tolik potřebného pracovního entuziasmu v nových funkcích. Současně chci poděkovat za kvalitně odvedenou práci, kterou pro náchodskou nemocnici odvedli kolegové MUDr. Pavel Svoboda a Mgr. Zuzana Bílková, MSc.," říká k výměně pozic Ing. Ivana Urešová, MBA.

Obě oblasti řízení jsou podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleše Cabicara klíčové: „Pozice léčebného náměstka je důležitou funkcí, která má vedení nemocnice pomáhat řešit problémy, se kterými se nemocnice potkává v odborné péči. Je jakousi spojkou pro primáře oddělení, se kterými musí denně komunikovat. Pomáhá také v nastavování různých procesů a fungování oddělení. Věřím, že MUDr. Tichý využije svou znalost prostředí nemocnice, naváže s primáři korektní vztahy a bude se spolupodílet na tom, abychom společně všichni úspěšně zkoordinovali budoucí přesun oddělení do nových pavilonů, které Královéhradecký kraj staví. Stejně tak je důležitý rozvoj personální oblasti směrem k náboru zdravotnického personálu, který věřím pan Ing. Kyntera posune opět o kus dál."

Nemocnici se daří snižovat ztrátu

Personální změny v managementu ON Náchod a.s., které proběhly v polovině roku 2017 a následně i začátkem roku 2018, již přinesly své výsledky. Za rok a půl práce se podařilo totiž vedení nemocnice přenastavit některé vnitřní procesy, provozní záležitosti a také získat některé platby od zdravotních pojišťoven a posílit tak celkové hospodaření akciové společnosti. „Vedení nemocnice se podařilo snížit závazky po splatnosti oproti roku předcházejícímu o 10 mil. Kč. Předpokládáme, že hospodaření samotné nemocnice v Náchodě bude dokonce téměř vyrovnané. Za to bych chtěl vedení nemocnice, zejména Ing. Ivaně Urešové, poděkovat," doplňuje Ing. Aleš Cabicar.

Nemocnice má také silnou podporu města Náchod, se kterým navázala i kvůli probíhající stavbě úzkou spolupráci: „Náchodská nemocnice je největším zaměstnavatelem ve městě a nedílnou součástí života v našem regionu. I proto mi jako starostovi záleží na personální stabilizaci, aby nemocnice dobře fungovala jako celek i v souvislosti s její probíhající modernizací. Nabízí se úzká spolupráce s městem Náchod, kterou chceme stvrdit také memorandem o spolupráci. To nebude jen dokument, ale první krok k tomu, aby tak, jak dobře funguje město, fungovala i spolupráce s náchodskou nemocnicí. Těch možností je celá řada, ať už je to Nadační fond pro podporu nemocnice nebo pomoc s náborem nového zdravotnického personálu a v neposlední řadě související investiční akce. Mým záměrem je, abychom spolu především mluvili, nemocnice je sice krajským zařízením, ale naprosto neodmyslitelnou součástí Náchoda. Pro mě jako pro starostu je prioritou spokojený občan, v tomto případě pacient. Proto chci přiložit ruku k dílu a nabízím své zkušenosti a práci," říká k budoucí spolupráci starosta města Náchod a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke.

Oblastní nemocnice Náchod a. s. očekává za rok 2018 v rámci obratu ve výši 1,3 miliardy korun snížení ztráty oproti roku 2017 přibližně o polovinu.

