Nemocnice Pardubického kraje mají sjednocené orientační systémy v areálech

30.03.2018 9:15

Vstoupit do nemocničního areálu, rychle se v často neznámém prostředí zorientovat a s co nejmenším prodlením dorazit na správné oddělení. Tak by měla vypadat ideální cesta na ošetření nebo na návštěvu blízkého. Nemocnice Pardubického kraje udělala významný krok k jejímu splnění. Ve všech pěti nemocnicích jsou instalovány jednotné vnější orientační systémy. Dokončena byla druhá etapa tohoto projektu, která zahrnovala nové značení v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli a ve Svitavách.