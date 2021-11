Nová naděje pro lidi trpící bolestmi kloubů. Jedinečná metoda je konečně dostupná i pro pacienty v ČR

reklama

Osteoartrózou, nemocí poškozující chrupavky velkých kloubů, jako například kolena nebo kyčle, trpí více než polovina populace starší 50 let. Díky pokroku vědy a medicíny však nyní lidé mohou zvolit také jedinečný způsob léčby a návratu k bezbolestnému životu. A to bez operace.

„Naše metoda je absolutně bezpečná. Kmenové buňky odebíráme z pacientovy kostní dřeně. Zdravé buňky se poté aplikují do problémové a bolestivé oblasti a samy začnou pracovat na zlepšení krvetvorby na místě. Tělu tak pomáhají, aby se vyrovnalo s poškozením a vlastními silami pracovalo na svém uzdravení. To vše díky proceduře, která trvá přibližně 60 minut,“ říká profesor Michálek, který tímto způsobem začíná léčit na své brněnské klinice Cellthera.

„Metoda kolegy Michálka je prověřena mnoha pacienty z USA i západní Evropy. Je to zajímavá a nadějná alternativa k tradiční ortopedické terapii artrózy nosných kloubů, především kolenních, která při včasném zásahu může pomoci bezbolestnému pohybu v postiženém kloubu. Jistě můžeme věřit, že metoda dospěje do stadia úplného vyléčení bolestivého kloubu. Tím by se výrazně snížila nutnost nahradit poškozený kloub endoprotézou,“ potvrzuje ortoped prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Tato jedinečná metoda byla dříve dostupná pouze pacientům v zahraničí. Do České republiky díky tomu přichází jako postup ověřený reálnými výsledky. Až 90% pacientů, kterým byly aplikovány vlastní kmenové buňky, pociťuje postupný ústup bolesti, menší ztuhlost a lepší fungování kloubu. Výsledky případových studií ukazují snížení spotřeby analgetik až o 90% po 12 měsících od procedury. Sledováno bylo více než 10 000 pacientů ze Severní Ameriky a Evropy s osteoartrózou 2-4 stupně.

„Tisíce zahraničních pacientů různého věku si do roka od podstoupení této pokrokové metody pochvalovali zlepšení pohyblivosti a zejména mnohem méně bolesti. Možné je ale i úplné uzdravení kloubu. Jsem šťastný, že se špičkovými odborníky na klinice Cellthera přinášíme tuto možnost také pacientům v České republice, kteří si nejmodernější léčebné metody zaslouží,“ potvrzuje profesor Michálek úspěšnost své metody a odkazuje na další z úspěšných případů: „Pan profesor Michálek nabízí bezpečné a přitom efektivní řešení při bolestech kloubů. Ještě nedávno jsem byl hodně omezen bolestmi kloubů, zejména kolen, dnes už ani nevím, co je to artróza. Po dvou měsících od aplikace vlastních kmenových buněk jsem začal jezdit na kole a podnikal menší pěší túry. Po půl roce jsem se zúčastnil skialpinistické výpravy do pohoří Kavkaz. Vystoupili jsme na nejvyšší horu Elbrus (5642 m),“ říká horolezec Anton Hrnčiar.

Profesor Michálek také upozorňuje, že jako každou nemoc je ovšem nutné i bolesti kloubů řešit včas. Vrzání, křupání a bolest kloubu mohou být první příznaky. Zrovna tak ranní ztuhlost kloubů, bolest kloubů po sportovním výkonu a noční bolest. „V pokročilých stádiích onemocnění už dochází k omezení v pohybu, kloub se stává zatuhlý a nefunkční. Vždy, když se dostaví bolesti kloubů, není dobré tyto signály ignorovat. Můžete tak předejít bolestivému průběhu a radikálním řešením, které končí až u kloubní náhrady. Kmenové buňky umí kloub zcela uzdravit zejména tehdy, pokud pacient dorazí včas,“ doplňuje Michálek.

Metoda aplikace vlastních kmenových buněk je novou příležitostí pro pacienty v České republice, jak zlepšit své zdraví a pohyblivost v jakémkoliv věku. Proceduru může podstoupit každý občan starší 18 let. Nejstaršímu pacientovi, který podání kmenových buněk úspěšně absolvoval, bylo 95 let. Využití kmenových buněk přináší budoucnost do zdravotnictví a klinika Cellthera se postará nejenom o pacientovy klouby, ale poskytne komplexní poradenství a léčbu celého těla i životního stylu.

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., je český lékař, atestovaný pediatr, imunolog, onkolog, který se zaměřuje zejména na regenerativní medicínu s využitím kmenových buněk a buněčných terapií. V letech 1993–2011 působil na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2000–2003 absolvoval zahraniční vědecko-výzkumný pobyt na University of Texas Southwestern Medical Center v texaském Dallasu v USA. Výzkum byl zaměřen na využití kmenových buněk při transplantaci kostní dřeně u onkologických pacientů. Výsledkem tohoto výzkumu bylo několik odborných publikací a 2 klinické studie provedené v centru klinického výzkumu nemocnice M. D. Anderson v Houstonu a v National Institute of Health, Hematology Branch, Bethesda, USA. V roce 2010 založil nestátní zdravotnické zařízení kliniku Cellthera, ve které je dosud jednatelem a vedoucím lékařem. Od roku 2011 je prezidentem mezinárodní organizace International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy.

Klinika Cellthera funguje od roku 2010. Od té doby jí prošly tisíce spokojených pacientů. Tým, který vede profesor Michálek, čítá odborníky na regenerativní medicínu i ortopedii a traumatologii. V současné chvíli nabízí pacientům z celé republiky metodu aplikace kmenových buněk z kostní dřeně. Celá aplikace trvá 60 minut a pacient odchází po zákroku domů. Tato metoda byla testována na desetitisících reálných pacientech v zahraničí a až 90% z nich pociťuje výrazné snížení bolesti v oblasti kloubu v prvních měsících vedoucí až k úplnému uzdravení.

