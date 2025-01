Občané Prahy 1: Praha 1 opět otáčí a podporuje výstavbu na náměstí Miloše Formana

15. 6. 2022 - Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1, které schválilo zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu ve znění: “Požadujeme zachování nezastavitelnosti plochy parc.č.987/1 k.ú. Staré Město, budovou nebo budovami” UZ22_0398 / 003_Josefov_4, Typ vyjádření: Zásadní připomínka

- Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1, které schválilo zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu ve znění: “Požadujeme zachování nezastavitelnosti plochy parc.č.987/1 k.ú. Staré Město, budovou nebo budovami” UZ22_0398 / 003_Josefov_4, Typ vyjádření: Zásadní připomínka 12. 3. 2024 - Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1, které trvá na svém usnesení UZ22_0398 ze dne 15.6.2022 ve kterém požaduje zachování nezastavitelnosti plochy parcely e. 987/1 k.ú.Staré Město, budovou nebo budovami. usnesení č. UZ24_0179

(podrobnosti najdete ZDE)

Memorandum a jeho příloha obsahují jasné odkazy na výstavbu na náměstí Miloše Formana. Dle schváleného memoranda má být vítězný soutěžní návrh podkladem pro změnu územního plánu. Pro zachování nezastavitelnosti není potřeba územní plán měnit. Naopak, ke změně územního plánu musí dojít v případě stavby jakékoli budovy. O hlasování jsme informovali na našem Facebooku ZDE.

Zastupitelé, kteří nyní hlasovali pro schválení memoranda, někteří radní a starostka se na konkrétní dotaz našeho spolku k náměstí Miloše Formana vyjadřovali před volbami 2022 písemně:

Terezie Radoměřská (TOP 09, dnes starostka):

Toto téma považujeme za ukončené. Zastupitelstvo MČ Prahy 1 se již vyjádřilo rozhodnutím o nulové zástavbě a TOP 09 rozhodně nemá v plánu toto rozhodnutí revidovat.

David Bodeček (toho času Piráti a občané z Prahy 1, dnes 1. místostarosta):

V první řadě je potřeba vycházet z toho, že to, kde a co se může stavět, určuje územní plán. To je závazný dokument, jehož podobu schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy a tomu žádný zákon neukládá povinnost vyhovět požadavkům městské části. Role městské části je v procesu změny územního plánu prakticky stejná jako role jakéhokoliv občana. Podle nás je pro náměstí Miloše Formana zcela vyhovující to, co předepisuje stávající územní plán Prahy – tedy zachování veřejného prostranství, na kterém je možné povolit jen drobné stavby, sloužící pro potřeby tohoto prostranství (např. kiosek, toalety, bistro apod.). Rozhodně by ale mělo platit, že stavba v rozsahu jako tzv. Brand Store bude i nadále nepřípustná! V tuto chvíli probíhá příprava nového tzv. Metropolitního územního plánu, který by měl stávající územní plán nahradit. Před prázdninami proběhlo druhé kolo připomínkování tohoto dokumentu (podle něj by totiž bylo možné na části náměstí postavit až šestipatrový dům), kdy Zastupitelstvo Prahy 1 tuto podobu odmítlo (všichni Piráti byli samozřejmě proti zastavění náměstí). Nyní se podané připomínky na Magistrátu vyhodnocují a jak budou vypořádány, to zatím nevíme. I přesto, že jsou pravomoci zastupitelů městské části v územním plánování omezené, my budeme určitě o nezastavitelnost náměstí Miloše Formana usilovat.

Kateřina Klasnová (REZIDENTI 1, dnes místostarostka):

V roce 2018, kdy se tato věc projednávala (respektive kdy se projednávaly připomínky MČ Praha 1 k návrhu Územnímu plánu hl.m.Prahy), jsem byla členkou zastupitelstva jako nezávislá za Zelenou Pro Jedničku. Byli jsme proti tomu, aby se náměstí dalo zastavět. Toto je tedy důkaz místo slov. Své názory neměním.

Eva Špačková (ODS, dnes zastupitelka v koalici):

Děkuji za Vaše dotazy, na které Vašemu spolku odpovídat však nebudeme, neboť stanovisko ODS v této věci je dostatečně známé z jednání zastupitelstva MČ Praha 1.

(Doplňujeme, že Zastupitelstvo Prahy 1 schválilo 15. 6. 2022 zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu právě z návrhu ODS ve znění: “Požadujeme zachování nezastavitelnosti plochy parc.č.987/1 k.ú. Staré Město, budovou nebo budovami”)

Ivana Antalová (toho času Piráti a občané z Prahy 1, dnes člen Rady MČ P1,):

Osobně budu prosazovat zelenomodré prvky a využití prostoru k aktivnímu a pasivnímu odpočinku. Co se týká zastavitelnosti, pak bych byla pro veřejné bezbariérové WC a zázemí pro zajištění péče o toto místo a návštěvníky.

Petr Kučera (Strana Zelených, kandidát Praha 1 Sobě, dnes zastupitel v opozici):

Jistě je známo, že PRAHA SOBĚ i Zelení zastávají názor, že zástavba na Náměstí Miloše Formana nepatří. Volnou plochu je potřeba spíše zkultivovat a dostat sem více zeleně. Zástavba je v rozporu s aktuálním územním plánem a vydané povolení bylo nezákonné. Nové řešení oblasti v metropolitním plánu není v kompetenci zastupitelstva P1, které ovšem podávalo v té věci připomínku do řízení. Předložený stavební záměr (Brandstore) považujeme v souladu s názorem většiny občanů za předimenzovaný a nevhodný.

Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě, dnes zastupitel v opozici):

Zástavba na náměstí Miloše Formana nepatří. Je v rozporu s aktuálním územním plánem a vydané povolení bylo nezákonné.

Více informací najdete ZDE.

Toto téma je nejen pro Prahu 1 důležité, v případě prolomení nezastavitelnosti náměstí v historickém centru Prahy v Pražské památkové rezervaci chráněné kulturním dědictvím UNESCO, vznikne nebezpečný precedent, který bude působit jako pozvánka dalším developerům, kteří budou usilovat o zástavbu dalších podobných volných prostor.

