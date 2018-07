Obchodní inspekce: V den vysvědčení se prodával mladistvým i tvrdý alkohol

Svým rozsahem zatím nejmasivnější kontrolu na dodržování zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let v jediný den provedla Česká obchodní inspekce v pátek 29. června 2018. „Jednalo se záměrně o den, kdy školáci dostávají vysvědčení a chystají se případně oslavit začátek prázdnin,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. Kontroly proběhly ve všech regionech, celkem bylo zkontrolováno 44 provozoven, obchodníci zákaz porušili a alkohol mladistvému prodali v 26 z nich (tj. 59 %).

Česká obchodní inspekce při kontrolách, zda prodejci dodržují zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let, v souladu s § 30 odst. 4 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, využila přizvané osoby mladší 18 let.

Například Královéhradecký a Pardubický inspektorát ČOI se zaměřil na Trutnovsko, Náchodsko, Teplice nad Metují a Adršpach. Během 16 kontrol provedených tímto inspektorátem byl v 7 případech prodán alkoholický nápoj osobě mladší 18 let. Jednalo se o 3 restaurace (prodán sortiment vodka, víno, becherovka), 3 prodejny s potravinami (rum, víno, vodka) a čerpací stanici (víno).

Plzeňský inspektorát s figuranty, kteří právě dostali své první středoškolské vysvědčení, provedl kontroly převážně na tvrdý alkohol a jednu kontrolu na víno „v akci“. Kontroly probíhaly ihned po rozdání vysvědčení, tedy v dopoledních hodinách. Dva řetězce zákaz porušily. Jednalo se o víno „v akci“ a ve druhém řetězci byl zákaz porušen již v minulosti, proto proběhla ve stejný okamžik kontrola na zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let se dvěma různými figuranty (věk 16 let) u dvou různých pokladen a oběma byl ve stejný okamžik (vždy jinou pokladní) prodán „tvrdý“ alkohol (2x Vodka 40%, 0,5 l). Podobné zjištění měli inspektoři také v malé prodejně potravin v Plzni označené jako „večerka“, kde byl opět prodán „tvrdý“ alkohol osobě mladší 18 let.

Inspektorát ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj se zaměřil na prodejny potravin. Z 8 kontrol (4 malé prodejny a 4 řetězce) prodali alkoholický nápoj osobě mladší 18 let v 5 případech, jednalo se o dvě malé prodejny smíšeného zboží a tři velké řetězce.

100% kontrol se zjištěním prodeje alkoholu osobě mladší 18 let hlásí Inspektoři z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na Olomoucku se jednalo o dvě prodejny především s dárkovým zbožím a vinotéku. V Ostravě právě v den vysvědčení probíhal „Festival v ulicích“ a i zde inspektoři provedli tři kontroly s figuranty, vždy jim alkohol byl prodán.

Tímto jednáním došlo k porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“. S prodejci povede Česká obchodní inspekce správní řízení, kde se bude rozhodovat mimo jiné také o výši pokuty. Za porušení hrozí ze zákona sankce až do výše 1 000 000 Kč.

