Ombudsman: Matka získala po zastání rodičovský příspěvek ve výši okolo 280.000 korun

Úřad práce České republiky spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí uplatnily při rozhodování tzv. koordinační nařízení dle předpisů EU. Cílem bylo určit, kde má matka pobírat rodičovský příspěvek. Jednalo se o zcela správný postup. Úřady ale pochybily, když určily primárním státem pro výplatu Portugalsko. ,,Matka úřadům doložila, že skutečně žije a pracuje v České republice, a to několika možnými způsoby. Úřadu práce vydala také potvrzení, že využila možnost práce z domu do 3 let věku dítěte tak, jak to umožňuje portugalský zákon. Dospěl jsem proto k závěru, že má matka nárok na český rodičovský příspěvek, protože svou práci vykonává v podstatném rozsahu z České republiky. Dle zákona se jedná o primární stát k výplatě tohoto příspěvku. Proto jsem požadoval nápravu, abych matce pomohl k tomu, na co má nárok,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Koordinační nařízení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004, ze dne 29. dubna 2004

Systém koordinace sociálního zabezpečení je založen na principu jednoho členského státu. Podle tohoto principu je k výplatě rodinných dávek vždy primárně příslušný pouze jeden členský stát, který rodině poskytuje dávky dle svých předpisů. Výplatu dávek poskytuje ten stát, kde jsou rodiče výdělečně činní. Pokud jsou rodiče výdělečně činní ve více členských státech, vyplácí dávky přednostně stát, kde jeden z rodičů vykonává výdělečnou činnost a současně tam má dítě bydliště.

Úřad práce i Ministerstvo práce a sociálních věcí proto určily, že oba rodiče pracují v Portugalsku. Při rozhodování ale zapomněly na skutečnost, že každý z rodičů pracuje v jiném státě a primární stát pro výplatu dávky dítěte je ten, kde má dítě bydliště, což je v tomto případě Česká republika. V této souvislosti došlo k nesprávnému vyhodnocení celé situace. Úřad práce po šetření ombudsmana přijal nápravu a stěžovatelce přiznal český rodičovský příspěvek a jeho doplatek.