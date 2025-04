Ombudsman: Řidiči nad 65 let mají povinnost vozit s sebou v autě průkaz zdravotní způsobilosti

Jde přitom o jediný ze všech dokladů, který řidiči musí vozit s sebou. Ostatní doklady, jako je řidičský průkaz, zelená karta, technický průkaz a další, jsou dostupné v registru řidičů, nebo je možné je předkládat v elektronické podobě. Lidé nad 65 let jsou proto jediní, kdo musí vozit průkaz fyzicky. Tato povinnost navíc znesnadňuje život těm řidičům, kteří používají více aut. Proto ombudsman oslovil ministra dopravy ohledně digitalizace tohoto průkazu.

„Na základě podnětů od lidí, kteří se na nás obracejí ve věci fyzického předkládání průkazu zdravotní způsobilosti, vyplývá, že se cítí být diskriminováni z důvodu věku. Řidiči nad 65 let jsou totiž jediní, kterých se tato povinnost týká,“ sdělil své zkušenosti ombudsman Stanislav Křeček. Ačkoliv tato praxe podle něj není diskriminační, považuje ji za zbytečné zatěžování. „Na zbytečné zatěžování lidí nad 65 let jsem upozornil ministra dopravy. Podle něj by díky novele zákona o elektronizace zdravotnictví řidiči průkaz s sebou už vozit nemuseli. Pokud novela projde legislativním procesem, data o zdravotní způsobilosti řidiče budou dostupná v Centrálním registru řidičů,“ dodal ombudsman s tím, že schválením novely už řidiči nebudou mít při silniční kontrole povinnost dokládat svou zdravotní způsobilost žádným jiným způsobem. Novelu v současné době čeká třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Pokud novelu poslanci a poslankyně schválí, změny by mohly začít platit od začátku roku 2026.

Průkaz o zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel vydává lékař po posouzení stavu řidiče. Protože se jedná o doklad, Ministerstvo dopravy nedoporučuje v případě užívání více aut používat jeho kopie. Je však možné požádat lékaře, aby posudek vytiskl ve více vyhotoveních. Zároveň od začátku roku 2024 platí, že pokud u sebe řidič s touto povinností platný průkaz nemá, nemůže mu být uložen trest zákazu řízení motorových vozidel. Nesplnění povinnosti předložit platný průkaz dále řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností, který řidiče vyzve, aby se podrobil lékařské prohlídce zdravotní způsobilosti. Podle ministra dopravy není cílem udělovat řidičům zákazy řízení za administrativní chyby. Dodává, že Ministerstvo dopravy usiluje o to, aby se v provozu pohybovali zdravotně způsobilí řidiči.