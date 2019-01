Ombudsmanka: Úlohou předsedů soudů je chránit nezávislost soudů a soudců

„Je vždy nutné postavit se snahám výkonné moci zasahovat do nezávislosti soudů. Velmi si proto vážím otevřenosti, s jakou doktor Josef Baxa promluvil o svých zkušenostech a informoval veřejnost o skrytých tlacích, kterým jsou někteří soudci vystaveni. Je klíčovou rolí předsedů soudů, aby těmto tlakům odolali a chránili jednotlivé soudce před zasahováním do jejich nezávislosti. Nezávislé soudy jsou jedním ze základních pilířů demokratického právního státu,“ uvádí ombudsmanka Anna Šabatová.

Ombudsmanka tímto reaguje na rozhovor Josefa Baxy pro Deník N, kde bývalý předseda Nejvyššího správního soudu mimo jiné uvedl: „Vzápětí mi začal (prezident) přednášet seznam mých takzvaných hříchů, to znamená konkrétní rozhodnutí soudu, která se mu nelíbila. … A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“

Stejně znepokojivé informace přineslo vyjádření ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka pro týdeník Respekt.

Psali jsme: Vláda odmítla návrhy ombudsmanky, které měly lidem ulehčit život Ombudsmanka žádá vládu, aby úřady informovaly o možnosti nezávislého soudního přezkoumání úředních rozhodnutí Šabatová velí: Romské a neromské děti promísit už ve školce! Romským rodinám více peněz Veřejný ochránce práv: V poslední chvíli pomohl zásah ombudsmanky vrátit matce syna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva