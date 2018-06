Ostravské kultovní představení Evangelium podle houslí jede na Smetanovu Litomyšl

I tentokrát budou patřit k hlavním aktérům muzikanti skupiny Šajtar s Jiřím Pavlicou v titulní roli, chybět nebudou sbory, profesionální i amatérští zpěváci.

„Je pro nás ctí, že jsme dostali pozvání druhého nejstaršího hudebního festivalu v České republice a jednoho z největších pravidelných festivalů klasické hudby u nás. Je to dokladem kvality našeho chrámového oratoria, které postupně za sedmnáct let od své premiéry získalo věhlas po celé republice,“ uvedla producentka představení Ilona Kučerová.

S Evangeliem vystupovaly bezmála dvě stovky účinkujících v dubnu 2016 také na festivalu duchovní hudby Paschalia Olomucensia v Olomouci v kostele Panny Marie Sněžné. Záhy poté přišlo pozvání ředitele Smetanovy Litomyšle Vojtěcha Stříteského.

Přípravy byly hodně náročné. Autor textů i hudby a režisér v jedné osobě, Pavel Helebrand, dokonce vyrazil v neděli 10. června do Přerova na burzu domácích zvířat koupit holubičku druhu pávík, která má v inscenaci důležitou roli v závěrečné scéně Vzkříšení. U holubářů v blízkosti Litomyšle se totiž nepodařilo požadovaný druh holuba sehnat. „Holubice tedy pojede s námi a po druhém představení ji dostane darem jeden z místních holubářů. To je, myslím, zajímavý detail, který naprosto přesně vystihuje Pavlův smysl pro detail a jeho perfekcionismus,“ poznamenala producentka

Organizačně složitá bude i přeprava dvou stovek účinkujících. „Budeme se přesouvat pěti autobusy, třemi dodávkami a několika auty. Už jsme si to vyzkoušeli do Olomouce, ale tentokrát to bude složitější, protože v Litomyšli hrajeme dvě představení ve dvou dnech. Pokud vše dobře dopadne, což doufám, spadne mi ve čtvrtek večer, po více jak roce práce, obrovský balvan ze srdce,“ přiznala producentka, ostravská hudebnice Ilona Kučerová.

Letos už se Evangelium uvádělo v dubnu v Ostravě, kde po dvouleté pauze opět zaznělo v katedrále Božského Spasitele. Dopolední představení pro školy i odpolední pro veřejnost byla přes minimální propagaci velmi rychle zcela vyprodaná. „V pátek 13. dubna jsme zažili asi dosud nejlepší představení. Pravděpodobně se projevila několikaletá spolupráce v podstatě stejného obsazení účinkujících sól a sborů. Opět, jako při každém uvedení, nastal ten úžasný úkaz propojení energie ´jeviště´ s ´hledištěm´ a lidé společně a opravdově prožívali příběhy Evangelia,“ uvedla Ilona Kučerová. Mimořádný zájem o vstupenky byl podle jejího názoru zúročením minulých úspěšných provedení, o kterých si lidé mezi sebou řekli.

Evangelium podle houslí mělo premiéru před sedmnácti lety na Svatém Kopečku v Olomouci. V letech 2009 až 2018 ho poté v jedenácti ostravských představeních vidělo už hodně přes deset tisíc diváků.

„Každé představení je originál,“ řekl Jiří Pavlica, který se v projektu vždy ocitá v netradičním postavení. Zatímco jindy interpretuje téměř výlučně svou hudbu, tady se musí pořídit jinému hudebnímu myšlení a dodržet hudební předlohu, což je pro něj náročné. „U svých autorských věcí si rád vymýšlím a měním mnohé za pochodu,“ vysvětlil. Téma se silným poselství považuje v dnešní době vykořeněnosti etické i duchovní za zvlášť potřebné, proto se k projektu opět rád vrací. „Tento biblický příběh dává odpověď a lék na mnoho neduhů současnosti,“ doplnil Jiří Pavlica. Ke své roli Ježíše přistupuje s maximální pokorou. „Připadám se v té roli stále poněkud nepatřičně, mám obavu, abych se nedopustil něčeho svatokrádežného. S myšlenkami, moudrostmi a pravdami, které interpretuji, se ale hluboce ztotožňuji,“ dodal Jiří Pavlica.

Inscenace je unikátní především spojením obrovského množství účinkujících, mnohdy amatérských zpěváků, s profesionály, ale i kombinací koncertního provedení s divadlem. Mimořádně náročné je pro techniky zvuku a zejména pro dirigenta Petra Šumníka, který musí uřídit mnoho interpretů rozmístěných a pohybujících se na různých místech kostela.

„Stylově vrstevnaté oratorium je určeno pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a bicí nástroje. Ostravský skladatel Pavel Helebrand, z jehož tvorby jsou v Ostravě už velmi dobře známé například Jesličky svatého Františka, v něm zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných,“ popsala dílo Ilona Kučerová.

Před očima publika zataženého do děje se postupně odvíjí události Ježíšova života. Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly, které ztvárňují muzikanti Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne, tedy odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Sólových partů se letos spolu s Pavlicou a muzikantů Hradišťanu ujali Veronika Holbová, Simona Mrázová, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Roman Vlkovič, Petr Němec, Jindřich Jakubal, Barbora Čechová. Zpívat a hrát budou opět členové operního orchestru, sboru a Operního studia Národního divadla moravskoslezského pod vedením sbormistryně Lenky Živocké, Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín vedený sbormistryněmi Lenkou Dohnalovou Mlynářovou a Vendulou Burgetovou, Pěvecký sbor města Klimkovic se sbormistryní Miroslavou Halatovou, Zašovský chrámový sbor sbormistra Petra Borovičky, Proměny Prostějov sbormistryň Lenky Dohnalové Mlynářové a Pavly Copkové, dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při Základní umělecké škole E. Runda vedené Jarmilou Červenkovou a Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce. Na varhany budou hrát Lenka Živocká a Josef Fojta.

Psali jsme: Den s Lesy ČR na Smetanově Litomyšli Litomyšl: Smetanova Litomyšl oslavuje 60. ročník Národní technické muzeum: Litomyšl - hlavní město současné české architektury Vstupenkové balíčky na Smetanovu Litomyšl budou v prodeji od konce února

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva