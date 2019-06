Pardubický kraj: Kraj s obcemi si vzájemně darují majetek hlavně kvůli dalším investicím

Kromě toho jsme posvětili také dva nákupy spojené s transformací sociální péče a péče o ohrožené děti a mládež,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračoval: „Náš kraj patří k lídrům transformace těchto služeb v celé České republice. Snažíme se postupně opouštět ústavní formu péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením i v dětských domovech a poskytovat potřebnou péči v komunitě, tedy v bytech či rodinných domcích a přiblížit život klientů tomu běžnému v rámci rodiny. Proto nyní kupujeme rodinný dům s pozemkem v Žamberku pro Domov pod hradem Žampach a pozemek na výstavbu rodinného domku v Poličce pro místní dětský domov.“

Z dalších převodů přibyla do majetku kraje například také budova krajem zřizované Speciální školy v Králíkách. „Umožní nám to nyní více investovat do jejích oprav a rekonstrukcí,“ dodal Línek.

autor: komerční tisková zpráva