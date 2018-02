Pardubický kraj: Sociální služby mají na letošní rok rekordní částku

„Bylo to složité období, kdy vláda na jedné straně zvyšovala platy v sociálních službách, ale na straně druhé některá zvýšení nepromítla do dotací krajům. Nakonec se po mnoha jednáních vše podařilo dotáhnout do zdárného konce a věřím, že nám to významně pomůže ke stabilizaci sociálních služeb a udržení zaměstnanců v těchto velmi náročných službách,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Pardubický kraj vyhlásil dotační řízení na podporu poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 už na podzim loňského roku. „Celkem bylo přijato 258 žádostí s celkovým požadavkem 831,8 milionu korun. V dotačním řízení jsme navrhli podpořit 248 sociálních služeb částkou 741 milionů korun. Zbylých 28 milionů bude převedeno do dalšího kola dotačního řízení, které bude vyhlášené v červenci letošního roku pro vybrané potřebné služby,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.

Společně s těmito dotacemi je navržena také podpora sociálních služeb přímo z rozpočtu Pardubického kraje. Pro letošní rok se jedná o částku 24 milionů korun pro 113 sociálních služeb působících na území celého Pardubického kraje.

Zároveň s těmito dotacemi je zajištěno financování preventivních sociálních služeb ze dvou evropských projektů, a to ve výši více než 100 mil. korun ročně. Vedle azylových domů, sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, rané péče a dalších potřebných preventivních služeb jsou od letošního roku financovány z evropských zdrojů i terénní služby pro rodiny s dětmi, tzv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

autor: komerční tisková zpráva