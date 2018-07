Pardubický kraj připravuje rozšíření časových jízdenek na autobusovou dopravu v regionu

„Naší dlouhodobou snahou je zatraktivnit veřejnou dopravu a zpřístupnit jí všem skupinám obyvatel. Jednou z možností je rozšíření časových síťových karet z tří měsíců na půl roku až rok. Pro cestující by se tak zlevnilo cestování napříč naším krajem v rámci jedné cesty, což je výhodné nejen pro pravidelně dojíždějící studenty či pracující, ale také například pro seniory, kterým by se mohlo ještě více otevřít cestování a poznávání našeho regionu, což může mít pozitivní vliv také na cestovní ruch,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše by tato myšlenka měla mimo jiné ulehčit přetížené silniční síti. „Řada lidí považuje za jedinou možnost cestování po našem kraji silniční dopravu, ale silnice první třídy jsou přeplněné. Proto chceme pracovat na tom, abychom nabídli co nejlepší podmínky především pro pravidelné cestující. Prozatím budeme pracovat na modelu, který by mohl být platný od 1. ledna 2019,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

V rámci karty IREDO je možné v současné době zakoupit časové jízdenky s platností 7, 30 nebo 90 dnů. Ty lze pořídit výhradně na bezkontaktní čipovou kartu IREDO nebo In Kartu Českých drah s aplikací IREDO. Nabízeny jsou rovněž jednodenní jízdenky platné pro celou síť IREDO sloužící k cestování jednotlivců nebo malých skupin cestujících (2 dospělí a až 3 děti do 15 let nebo až 4 dospělí). Mimo jízdenek pro dospělé lze zakoupit zlevněné jízdenky pro děti, žáky a studenty, důchodce (při vlastnictví bezkontaktní čipové karty IREDO mají osoby nad 70 let slevu 50 %) a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Psali jsme: Hejtman Netolický: Snažíme se motivovat děti k ochraně životního prostředí Pardubický kraj: Nedaleko Vysokého Mýta vzniká zoo. Děti se zde naučí, jak se starat o životní prostředí Pardubický kraj: Na holické automobilní škole se začnou zateplovat dílny Hejtman Netolický: Rekonstrukce vrátí slatiňanskému zámku jeho původní ráz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva