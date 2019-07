Pardubický kraj připravuje stavbu základny záchranné služby v Seči

02.07.2019 9:10

Rada kraje na svém středečním jednání schválila investiční záměr na stavbu nové výjezdové základny pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje v Seči. Předpokládané náklady jsou 18,8 milionu korun. Nová budova záchranné služby by se mohla začít stavět v červenci příštího roku a hotová by měla být do konce září 2021. Kraj postupně buduje základny i jinde v regionu.