Pardubický kraj urychluje přípravy dopravních staveb, spolufinancovaných z Evropské unie

„Pro Pardubický kraj je otevřená možnost čerpat až 1,8 miliard korun na tyto modernizace silnic. I proto jsme na poslední Radě Pardubického kraje schválili kroky, které vedou k urychlení přípravy dalších potřebných staveb,“ konstatoval hejtman Martin Netolický.

„Nyní se jedná se o necelou dvacítku mostů a několik silnic. Ve výsledku chceme mít všechny projekty připravené tak, abychom je během letošního roku mohli přihlásit do všech výzev z Evropské unie, které budou pro Pardubický kraj na dopravní infrastrukturu otevřené a abychom vyčerpali prostředky k tomu určené v plné výši,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

Modernizace mostů

Projektovou dokumentaci a stavební povolení má stavba Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice.

Pardubický kraj dále vyhlásil zadávací řízení na projektovou dokumentaci na dalších 9 mostů:

Most ev. č. 360-023 - Polička

Most ev. č. 358-014 - Višňáry

Most ev. č. 358-015 - Litomyšl

Most ev. č. 644-002 - Pěčíkov

Most ev. č. 644-003 - Pěčíkov-Hraničky

Most ev. č. 305-019 - Štěpánov

Most ev. č. 357-009A - Nové Hrady

Most ev. č. 357-010 - Nové Hrady

Most ev. č. 358-010 - Polanka

Modernizace silnic

Dále kraj soutěží projektovou dokumentaci na silniční stavby:

II/298 Sezemice – obchvat

Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev – hranice kraje

Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

„K těmto už rozpracovaným projektům radní vybrali ze zásobníku k rozpracování ještě dalších devět mostů a schválili projektové záměry na jejich modernizaci. „Chceme mít připravený dostatečný počet projektů v oblasti silničního hospodářství, a pokud by se otevřely další výzvy, můžeme je tam také přihlásit,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč

Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka

Modernizace mostu ev. č. 322-014 Chvaletice

Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň

Modernizace mostu ev. č. 360-007 Dolní Dobrouč

Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí

Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka

Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice

Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice

autor: komerční tisková zpráva