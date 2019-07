Pardubický kraj věří v budoucnost elektromobilů

„Používání dopravních prostředků na elektrický pohon se díky postupnému technologickému vývoji, klesajícím pořizovacím nákladům a rostoucí síti dobíjecích stanic stále dostupnější alternativou ke klasickým vozidlům se spalovacím motorem. Výsledkem je významné zlepšování kvality života obyvatel, kteří jsou v současné době vystaveni zvýšené hladině hlučnosti, prašnosti a škodlivým emisím výfukových plynů a produkci CO2. Jsem přesvědčený, že samospráva by měla jít ostatním subjektům příkladem, a proto rádi budeme pokračovat ve využívání a praktické propagaci elektromobilu jako další varianty pro provoz v našem kraji,“ řekl při předávání vozu Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

„Velice oceňujeme, že Pardubický kraj jde v propagaci elektromobility příkladem i dalším subjektům z oblasti státní správy a samosprávy, které jsou typickými uživateli této formy čisté dopravy. Věříme, že právě v regionech je dostatek prostoru pro silnější využití elektrických vozidel. Zapůjčený elektromobil bude mít samozřejmě neomezený přístup k celé síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ, kterých ke dnešnímu dni provozujeme už téměř 160 po celé České republice, z toho zhruba 100 rychlodobíjecích,“ uvedl Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie společnosti ČEZ.

Nové dobíjecí stanice rostou v celém regionu

V lokalitách celého východočeského regionu úspěšně funguje 14 veřejných dobíjecích stanic ČEZ, z toho 7 rychlodobíjecích. Stanice umožňující rychlé dobití jsou řidičům e-aut k dispozici v Pardubicích, Hradci nad Svitavou, Hradci Králové, Vrchlabí a Trutnově. V přípravě jsou v dohledné době některé další stanice. Aktuální mapa lokalit s dobíjecími stanicemi a komplexní set informací je k dispozici na www.elektromobilita.cz. Díky dvojici grantů z evropského programu CEF buduje ČEZ postupně více než 100 veřejných rychlodobíjecích stanic na hlavních tazích napříč Českou republikou. Souběžně jsou veřejné dobíjecí stanice stavěny i z vlastních prostředků Skupiny ČEZ.

Projekt Elektromobilita ČEZ spolupracuje s více než 50 partnery z řad automobilek, obchodních center, komerčních subjektů i radnic po celé České republice. V kategorii územních celků jde vedle Pardubického kraje také o Ústecký kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj, z řad institucí a ministerstev jsou to zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a agentura CzechInvest.

Zapůjčený elektromobil VW e-Golf disponuje dojezdem na jedno dobití cca 300 km, maximální rychlostí 150 km/h a zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,6 sekundy. Celková kapacita lithium-iontové baterie je 36 kWh, kombinovaná spotřeba energie na sto ujetých km činí 12,7 kWh.

V České republice je aktuálně registrováno více než 2500 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni rekordních 725 elektrických aut a letos jen do konce května dalších 295 elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Více než trojnásobný růst současného počtu elektromobilů se přitom očekává už příští rok, kdy se naplno rozeběhnou prodeje sériově vyráběných elektromobilů renomovaných domácích i zahraničních značek. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) se v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) projeví v rychlém dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

autor: komerční tisková zpráva