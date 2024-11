Parlamentní listy důrazně odmítají křivá obvinění Visegrad Insight

V článku Visegrad Insight uvedl několik zcela nepravdivých tvrzení o naší organizaci, včetně:

Zcela vymyšleného tvrzení, že Parlamentní listy „překročily hranice a spustily polskou edici“ – žádná taková expanze neexistuje ani není plánována. Naprosto nepodložených obvinění o „napojení na Kreml“ bez jakýchkoli důkazů. Neopodstatněných obvinění z šíření „dezinformací“ bez uvedení jediného konkrétního příkladu.

„Tato obvinění jsou nejen zcela nepravdivá, ale potenciálně poškozují naši pověst a důvěryhodnost,“ uvedl Jaroslav Polanský, ředitel redakce Parlamentních listů.

„Nejvíce znepokojující je, že článek vznáší závažná obvinění o zahraničním vlivu a dezinformacích bez jakýchkoliv důkazů. Obvinění z ‚napojení na Kreml‘ a ‚šíření dezinformací‘ se stala folklorem současné diskuse o médiích. Nelze to však přijmout, neboť zkrátka nelze lhát o napojení média na jakoukoliv mocenskou strukturu bez důkazů. To je potenciálně difamační jednání.“

„Další věcí je označení čehokoliv, co se současnému mainstreamu nehodí do krámu, za ‚dezinformaci‘ či ‚dezinformační narativ‘. Zde jde v zásadě o kopii praktik minulého režimu, jehož pád si v příštích dnech budeme připomínat. Vrcholem všeho je pro mě však fakt, že si někdo vymyslí a vylže vstup ParlamentníchListů.cz do Polska. To je nový ‚level‘ těchto tzv. bojovníků s dezinformacemi. Navíc nás autoři v žádné fázi nekontaktovali kvůli ověření, komentáři nebo našemu pohledu na tato obvinění,“ doplňuje Polanský.

Kategoricky odmítáme jakékoli náznaky zahraničního vlivu na naši redakční politiku. Zastávání odlišných redakčních postojů k věcem veřejné diskuse – ať už jde o politiku ohledně COVID-19, mezinárodní vztahy nebo environmentální politiku – je základem svobody tisku a nemělo by být překrucováno jako „dezinformace“ nebo důkaz zahraničního vlivu.

Parlamentní listy formálně požadují, aby Visegrad Insight:

Okamžitě stáhl nepravdivé tvrzení o expanzi do Polska.

Odstranil nepodložená obvinění o „napojení na Kreml“.

Stáhl nepodložená obvinění z dezinformací.

Zveřejnil výraznou opravu a omluvu.

Poskytl nám příležitost k podrobné odpovědi.

Právní tým v současnosti prověřuje všechny možnosti týkající se těchto závažných a potenciálně difamačních tvrzení.

O PARLAMENTNÍCH LISTECH

Parlamentnilisty.cz www.parlamentnilisty.cz jsou etablovanou českou zpravodajskou a komunikační platformou s více než 1 milionem skutečných návštěvníků měsíčně. Jeho cílem je prezentovat politiku populární formou tak, aby zaujala i širší veřejnost. Web poskytuje široké spektrum zpravodajství o domácí politice i zahraničních událostech a usiluje o maximální pluralitu názorů i prostor pro přímou komunikaci mezi občany a politiky.

Od června 2023 je vlastníkem a provozovatelem společnost NAŠE MÉDIA.

