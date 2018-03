Pedagogická fakulta UK zahájí výstavu Josef Wünsch - učitel, cestovatel, spisovatel

Josef Wünsch byl nejen ceněným učitelem moderních jazyků a dalších předmětů, ale rovněž velkým cestovatelem a objevitelem pramenů Tigridu. Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří poznávací prázdninové cesty coby zdroj inspirací pro osvětovou činnost, ale především badatelská výzkumná cesta do Arménie a Kurdistánu a její vědecký dopad. „Kdyby nic jiného, už tímto skutkem se zapsal do českých a rakouských dějin“ říká doc. Jana Kepartová, kurátorka výstavy.

Ze svých cest posílal fejetony nerudovského typu do českých časopisů a odborné články do časopisů se zeměpisným zaměřením. „Je třeba připomenout ještě jednu závažnou skutečnost: Ve své závěti věnoval Josef Wünsch značnou částku financí a nemalé nemovitosti na podporu českých studentů, kteří si to zaslouží. Byl velkým vlastencem,“ dodává Jana Kepartová.

„Výstava mohla být v Galerii na schodech realizována díky spolupráci Katedry dějin a didaktiky dějepisu a Katedry výtvarné výchovy,“ zdůrazňuje doc. Jiří Hnilica, vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu. Vernisáž výstavy se bude konat 19. března v 17 hodin, úvodní slovo o významu Josefa Wünsche pro vědu, literaturu a pedagogiku pronese doc. Jana Kepartová.

Psali jsme: Složením inauguračního slibu vstoupil rektor UK do svého druhého funčního období Zlepšené mezinárodní postavení většiny oborů Univerzity Karlovy, geografie a filozofie v první stovce Informační týden UK: Zeptejte se na vše, co vás zajímá v souvislosti s přijímacím řízením Vědci z Univerzity Karlovy vyvinuli volební model, který denně počítá aktuální preference

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva