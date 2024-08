Petice za zachování pravoslavného chrámu svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

ministru Janu Lipavském

u Loretánské náměstí 5

118 00 Praha

Kopie:

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské námestí 471/1

11800 Praha

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zachování církevní organizaci Chrám svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech, Podvorje Ruské Pravoslavné Církve.

V posledních týdnech se v českých médiích objevila vlna negativních publikací o kostele svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech, Podvorje Ruské Pravoslavné Církve. Bylo to způsobeno tím, že úřady České republiky odebraly povolení k trvalému pobytu představiteli kostela otci Nikolai Lischenyukovi, který se 20 let staral o věřící naší farnosti. K situaci se vyjadřovali také představitelé ČR ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a senátor Pavel Fischer. Zejména zazněl názor, že Ruská Pravoslavná Církev není církví a její kněží nejsou duchovní, a také že církev v Karlových Varech je jako právnická osoba přidružena k ruské vládě. My jako věřící farnosti kostela svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech hluboce litujeme toho, co se děje, a považujeme tyto výroky za neopodstatněné.

Naše církevní organizace působí výhradně v právním rámci české legislativy, nevyvíjí žádnou nezákonnou činnost, není zaměřena na podněcování nepřátelství a mezi-etnické nenávisti, ale naopak poskytuje duchovní podporu všem členům církve bez ohledu na státní občanství, národnosti a jazyk a věnuje se kulturní a společenské činnosti. Naše organizace je registrována u Ministerstva kultury ČR, které naši činnost neustále sleduje a opakovaně se vyjádřilo, že na základě výsledků kontrol nemá k naší činnosti připomínky. Vycházíme z toho, že čeští státní představitelé a media nejsou dostatečně informováni o životě a činnosti našeho chrámu.

Pravoslavná církev vznikla za pozemského života Pána Ježíše Krista, je stará více než 2000 let. V Rusku se křesťanství datuje od roku 988. Od té doby je to Ruská Pravoslavná Církev. A jako součást Kristovy Církve je řízena pouze Pánem Ježíšem Kristem (Ef 1:22-23). Ohledně naší komunity, známe našeho otce představitele Nikolaje Lischenyuka jako velmi vnímavého, vzdělaného, inteligentního pastýře, dodržujícího církevní kánony a zákony, vynikajícího zpovědníka a modlitebníka, pomáhajícího všem svým duchovním dětem. Pod jeho vedením byl chrám kompletně zrekonstruován. Nyní bude trvat mnoho dalších desetiletí, aniž by vyžadoval vážné investice. Jeho úsilím vzniklo vzdělávací a duchovní středisko, několik stovek dětí získali duchovní i světské znalosti, naučili se svůj rodný jazyk a seznámili se se svou kulturou. V tomto centru nacházejí útěchu pro své duše naši staří lidé, kteří vlivem okolností žijí daleko od své vlasti. Sociální služba chrámu pomáhá tělesně a duševně nemocným. Lidé v naší komunitě nejsou teroristé, ani špióni. Jsme lidé zcela odlišného věku, různých národností, občané různých států. Jsou mezi námi Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, Češi, Židé, Gruzínci, Arméni, Tataři atd. Kulturní centrum navštěvují pravoslavní i katolíci, muslimové, protestanti i ateisté. Mezi lidmi nemáme žádné rozdíly. Snažíme se zajistit, aby každý člověk mohl získat duchovní, emocionální a sociální pomoc. Pod vedením otce Nikolaje měla naše komunita zajímavý a bohatý život a bez jeho vedení to budeme mít velmi těžké.

Od února 2022 naši farníci nesli službu v uprchlických přijímacích centrech jako dobrovolnici, zdarma a nepřetržitě. Pomáhali uprchlíkům s komunikací v češtině, dělali překlady, doprovázeli na úřady, poskytovali odvoz vlastními auty. Kdo si vzpomene, nezapomene. Během celého léta fungoval tábor pro ukrajinské děti. Sbíralo se a rozdávalo oblečení, jídlo a potřebné věci. Stovky uprchlíků přicházely za otcem Nikolajem se svými potížemi, hněvem nebo bezmocí a někdy i hysterky. Pro každého našel vlastní řešení.

Mnoho ukrajinských uprchlíků nyní navštěvuje náš chrám. Nechtějí přijít o svůj chrám, toto je nyní jejich domov. Všichni to nechceme, jsou nás tisíce, pro které ztráta kostela, komunity, možnosti vykonávat pravoslavné bohoslužby a účastnit se Svátostí bude mít za následek osobní tragédii.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR navrhl 20. srpna 2024 vládě prověřit činnost pravoslavné církve. Tento návrh plně podporujeme a jsme připraveni na jakoukoli spolupráci. Apelujeme na představitele českého státu a zástupce tisku: nešiřte prosíme negativní, nepodložené soudy o našem chrámu, dokud nebude kontrola dokončena.

Tuto petici podepsalo několik desítek věřících našeho kostela, ale to je názor celé naší farnosti. V případě potřeby jsme připraveni nasbírat stovky a tisíce podpisů. Jsme připraveni na dialog a spolupráci se všemi a doufáme v brzké vyřešení situace. Ať Pán Bůh žehná všem!

Děkujeme.

Petiční výbor:

Venera Ibragimova

Mariya Cherevko

Georgiy Mandrovnyy