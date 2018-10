Plzeňský Prazdroj: 55 tisíc lidí si připilo pivem, které se proslavilo po celém světě

Rekordní počet lidí přišel na Pilsner Fest oslavit 176 let od uvaření první várky zlatého plzeňského ležáku. Slunečné počasí přilákalo do Plzně více než 55 tisíc návštěvníků.

Největší pivní festival v Česku probíhal tradičně v areálu plzeňského pivovaru, na náměstí Republiky i v „chill-out“ zóně v Mlýnské strouze. Hlavním tématem letošního Pilsner Festu byly světové úspěchy zlatého plzeňského ležáku. Návštěvníci si mohli vychutnat pivo Pilsner Urquell v nejlepší kvalitě čepované domácími i zahraničními výčepními, pestrou nabídku gastronomie ze zemí, do nichž se Pilsner Urquell vyváží, speciální prohlídku pivovaru i bohatý hudební program.

Pilsner Urquell založil kategorii piva typu pilsner, která je dnes vůbec nejrozšířenější pivní kategorií, náleží do ní asi 70 % celosvětové pivní produkce. Již brzy po uvaření první várky 5. října 1842 se začal vyvážet do okolních zemí a v roce 1873 i do Spojených států. Právě světová proslulost piva Pilsner Urquell, které se v současnosti vyváží do 55 zemí po celém světě, se stala hlavním tématem letošního Pilsner Festu.

„S velkou radostí si se všemi připíjím na oslavu 176 let od okamžiku, kdy bylo v plzeňském pivovaru uvařeno pivo Pilsner Urquell, které naši zemi proslavilo po celém světě a celosvětově změnilo definici toho, jak si lidé představují pivo,“ řekl při slavnostním přípitku v symbolických 18:42 Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Na letošní Pilsner Fest přijelo návštěvníků ukázat své umění 9 zahraničních výčepních z celého světa – kromě evropských zemí, jako je Švédsko, Velká Británie nebo Německo, se mohli lidé setkat s výčepními i z dalekého Japonska, Koreje nebo z Hong-Kongu.

„Na návštěvu Plzně jsem se moc těšil – naposledy jsem tu byl už před dvěma lety. Atmosféra Pilsner Festu mě ale opravdu nadchla a už se těším, až budu moci hostům v naší restauraci načepovat perfektní hladinku – stejnou, jakou si užili návštěvníci Pilsner Festu,“ hodnotí akci Charlie Andersson, výčepní ze stockholmského Baru Central, první tankové hospody Pilsner Urquell v severní Evropě. „Náš zahraniční tým pravidelně navštěvuje restaurace a hospody Pilsner Urquell v zahraničí a šíří naši pivní kulturu po celém světě. Mám vždycky velkou radost, když vidím, jak se i stovky a tisíce kilometrů od Plzně čepuje hladinka ve stejné kvalitě, na kterou jsme zvyklí u nás,“ doplňuje Václav Berka.

Lidé na Pilsner Festu si mohli nejen vychutnat zlatý plzeňský ležák od výčepních z celého světa, ale také si vyzkoušet školu čepování pod vedením českých i slovenských vítězů soutěže pro nejlepší výčepní Pilsner Urquell Master Bartender Richarda Máši a Štefana Pillára a dalších finalistů této soutěže. Velký zájem byl o školu čepování nejen na obou hlavních scénách, ale i v novém výčepním místě nazvaném „Načepujte si vlastní hladinku“, kde si lidé mohli vyzkoušet načepovat pivo pod dohledem zkušeného mistra výčepního. Pro zlepšení komfortu a zážitku z Pilsner Festu organizátoři letos přidali jeden velkokapacitní stan navíc, oproti loňskému ročníku jich tak bylo 8. Pivo se čepovalo z celkem 173 výčepních kohoutů, o 23 více než v minulém roce.

Skvělou chuť piva doplnily speciality mezinárodní kuchyně ze zemí, kam se Pilsner Urquell vyváží. Různorodé pokrmy z téměř dvaceti zemí světa letos zajišťoval nový dodavatel Burger Festival. Nechyběla ani kvalitní česká gastronomie v podání partnerských hospod Švejk, Lokál a Na Spilce.

Hudební program Pilsner Festu nabídl návštěvníkům vystoupení Barbory Polákové, Anny K. nebo hudebních skupin Žlutý Pes a Burma Jones. Novinkou letošního ročníku byla krátká vystoupení hudebních skupin, které rotovaly ve velkokapacitních pivních stanech v areálu pivovaru i na náměstí Republiky.

Tradiční součástí Pilsner Festu je i oblíbená speciální prohlídka pivovaru, která byla letos věnována jednomu z nejznámějších symbolů plzeňského pivovaru – Jubilejní bráně, kterou lidé dobře znají z ochranné známky Pilsner Urquell. Rekordní počet návštěvníků si prohlédl zmenšený model Jubilejní brány s mnoha detaily. Velkou oblibu zaznamenaly brýle s virtuální prohlídkou plzeňského pivovaru i příležitost vyfotit se u nápisu #PILSNERFEST a odnést si vytištěnou fotografii jako památku z Pilsner Festu.

Na Pilsner Fest navážou oslavy první várky

Oslavy 176. narozenin Pilsner Urquell budou pokračovat i v následujících týdnech. Vybrané restaurace a pivnice po celé České republice nabídnou nefiltrovaný plzeňský ležák ze stylového dřevěného sudu a pivo čepované mistry výčepními přímo z retroauta Pilsner Urquell, které bude putovat po restauracích a hospodách. Roadshow odstartuje 11. října v pražské restauraci U Pinkasů a bude ukončena 3. listopadu v ostravské restauraci Viktorka – Plzeňská tankovna. Retroauto na své cestě navštíví přes třicet dalších hospod po celé České republice.

S celkovým prodejem přes 11 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2017 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.

Export piva Pilsner Urquell loni překročil milion hektolitrů, z toho čtvrtinu tvoří čepované pivo. Celkově Plzeňský Prazdroj v roce 2017 prodal v zahraničí přes 4 miliony hektolitrů piv, o 8 procent více, než v roce 2016.

