Plzeňský Prazdroj: Design aukční charitativní lahve Pilsner Urquell pro Paraple

Dražba unikátních lahví proběhne 13. prosince. Jen vloni vynesla 1,7 milionu, přičemž cena nejdražší lahve se vyšplhala až na 250 tisíc korun. Výtěžek bude i letos věnován Centru Paraple.

„Už sedmým rokem realizujeme tento výjimečný projekt, který pomáhá hendikepovaným. Celý výtěžek aukce tak jako každý rok i letos věnujeme Centru Paraple na pomoc lidem s poškozením míchy a jejich rodinám,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Grant Liversage.

Aukční lahve se letos vyrábějí v jedné z předních českých skláren, která kombinuje osvědčené sklářské postupy se současnými technologiemi. „Tento rok jsme se spojili s designéry studia deFORM a renomovanou sklárnou Bomma, která má stejně jako Pilsner Urquell úctu k historii a tradici řemesla, a zároveň využívá nejmodernější technologie, které jí umožňují vytvářet výrobky v té nejvyšší kvalitě,“ vysvětluje Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Každá z aukčních lahví reprezentuje jednu dekádu posledních sta let prostřednictvím milníku, který připíjí na hodnotu reprezentující danou událost. „Po obvodu každé z lahví je vybroušeno sto faset symbolizujících 100 let republiky, do křišťálové zátky je vtisknuta československá trikolora. K dekoraci ručně foukané křišťálové lahve jsme využili výjimečný robotický brus sklárny Bomma,“ popisují designéři studia deFORM Václav Mlynář a Jakub Pollág. Lahev zdobí i skleněná pečeť kvality Pilsner Urquell.

„Projekt, který spojuje design a pomoc lidem s hendikepem, nás oslovil, a s radostí jsme se do něj zapojili. Výsledek práce našich designérů a sklářů reprezentuje to, co je typické pro všechny naše designové kolekce – osobitou estetiku, dokonalé detaily i moderní jednoduchost,“ popisuje Martin Wichterle, majitel sklárny Bomma.

Do projektu charitativních aukčních lahví se zapojuje čím dál více lidí, což dokazuje i rekordní výsledek loňské dražby, která vynesla téměř 1,7 milionu korun. „Za peníze z minulého ročníku jsme nakoupili terapeutické, kompenzační a sportovní pomůcky pro zlepšení kvality života našich klientů – rotoped, handbike, monoski lyže nebo vozík na tanec. Část získaných prostředků jsme použili na dofinancování mezd osobních asistentů, kteří klientům Centra Paraple pomáhají v denních aktivitách. Bez jejich práce by bylo poskytování našich služeb téměř nemožné,“ dodává David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Letošní charitativní on-line aukce deseti designových lahví, které připíjejí na deset milníků uplynulých sta let, je naplánovaná na 13. prosince a vyvolávací cena jedné láhve je

100 korun. Aukce proběhne ZDE.

autor: Tisková zpráva