Pokus o zápis do České knihy rekordů na Lipensku - grog a Bombardino

O co jde?

V jeden den, konkrétně 3.3. 2018, od 3 hodin odpoledne si na Lipensku, tedy v místě kde nyní relaxují desítky tisíc lidí, zpestří jarní prázdniny grogem a Bombardinem rekreanti i místní. Místem setkání se stanou vybrané restaurace, ale i lyžařské areály na celém Lipensku. Cílem zábavné marketingové akce, která spojí celé Lipensko je zápis do České knihy rekordů, kde již figuruje například záznam o množství lidí, kteří si připili s plechovkou piva v Plzni nebo štamprdlí slivovice ve Vizovicích.

Kde jinde by si měli zájemci připíjet nápoji, které jsou symboly oddechu a zimní rekreace, než právě na Lipensku.

"Cílem akce není si sednout do hospody za stůl a nalámat do sebe co nejvíc grogů. Chceme si společně užít a bavit se s kvalitním horkým nápojem pro pohodu a pro legraci, proto chceme aby se do akce zapojilo co nejvíce lidí. A když z toho bude rekord, budeme všichni rádi," uvádí Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.

autor: Tisková zpráva