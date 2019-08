Policie ČR: Albánsko-řeckou hranici pomáhají chránit i čeští policisté

První náměstek policejního prezidenta brig. gen. Martin Vondrášek navštívil v doprovodu náměstka pražské policie plk. Petra Matějčka a styčného důstojníka Policie ČR v Tiraně kpt. Adriatika Shina české policisty vyslané Frontexem (agentura Evropské pohraniční a pobřežní stráže) do Albánie.

Hlavním cílem návštěvy bylo setkání s českými policisty v oblastech Korce a Gjirokastry. První náměstek se zde pozdravil také s představiteli albánské pohraniční policie a koordinátory společných operací. V blízkosti hraničních přechodů Kakavija a Kapshice zhlédl místa přímého výkonu služby, kde se zajímal o podmínky, ve kterých čeští policisté slouží a způsoby ilegálního překračování hranic. Samotní policisté vyzdvihli aktivní přístup albánských kolegů při působení na zelené hranici, kde společně zadrželi již několik desítek pěších migrantů. První náměstek policistům za práci poděkoval a zdůraznil náročnost tamní služby ve vysokých teplotách a členitém horském terénu.

Spolupráci zhodnotil brig. gen. Vondrášek i pro tamní média: „Západní Balkán je pro Českou republiku dlouhodobě preferovanou oblastí zájmu. Těší mne, že 13 z celkových 50 policistů vyslaných Frontexem k ochraně albánsko-řecké hranice je z České republiky a že jejich působení je albánskou stranou hodnoceno jako profesionální a přínosné. Česká republika tak aktivně přispívá k ochraně vnější schengenské hranice.“

Jedná se historicky o první operaci Frontexu ve třetí zemi zahájenou v květnu letošního roku. Na místě pomáhá chránit albánsko-řeckou hranici 13 českých policistů, při jejímž střežení používají vlastní termovizi, patrolovací vozidla i dalekohledy.

Celkově je Česká republika v rámci vysílání do společných operací Frontexu od počátku migrační krize velice aktivní. V letošním roce pod hlavičkou této agentury vyslala již přes 220 policistů, což ji průběžně řadí na 7. místo ze zemí EU v poskytování lidských zdrojů do operací Frontex. Mimo Frontex pomáhá Policie ČR střežit vnější schengenskou hranici dlouhodobě i v Srbsku a Severní Makedonii formou vysílání policistů do společných bilaterálních hlídek.

Delegace prvního náměstka v rámci pracovní návštěvy zavítala také na českou ambasádu v Tiraně a albánské policejní ředitelství, kde proběhlo jednání s viceprezidentkou Aidou Hajnaj. Viceprezidentka Hajnaj poděkovala za pomoc české policie s ilegální migrací a požádala o bilaterální spolupráci i v dalších oblastech, zejména služební kynologie, dopravní policie, cíleného pátrání a antikonfliktních týmů.

Čeští policisté budou v Albánii prozatím sloužit v dvouměsíčních cyklech do začátku prosince 2019. Do konce roku by se zde mělo vystřídat 45 policistů různých specializací včetně expertů na kradená vozidla.

autor: Tisková zpráva