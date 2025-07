Schillerová (ANO): Pan Stanjura definitivně trumfnul Kalouska

Vážení přátelé, zahradník se stará o rostliny od semínka, nezalévá je až měsíc před sklizní. Dobrý politik pečuje o lidi od prvního dne ve funkci, ne až měsíc před volbami. Po čtyřech letech sucha se Fialova vláda rozhodla, že zvýší platy hasičům a policistům. Platí to od 1. července, takže jim ty 3 tisíce navíc přijdou na účet v půlce srpna. Potom v září. No a 3. října máme volby.

Natvrdo v číslech. Fialova vláda nastoupila do funkce před 1309 dny. Platy hasičům a policistům zvýšila tak, aby si je mohli užívat 49 dní, které budou zbývat od půlky srpna do dalších voleb. To není žádná péče, to je pokropení po čtyřech letech sucha a modlení se, že nějaká semínka na podzim přece jen vypadnou.

Pokropili je, ale ne konvičkou, nýbrž pipetou. I když připočtete ty tři tisícovky k jejich dosavadní výplatě, pořád nedoženou hasiči a policisté životní úroveň, kterou měli za naší vlády. Čtyři roky Fialova vláda přihlížela, jak klesá REÁLNÁ hodnota platů. Hasiči jsou dnes na ubohých 77 procentech oproti tomu, co si mohli dovolit za naší vlády. U policistů to je 88 procent.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ať se každý podívá, jak se Fialova vláda stará o lidi, když jsou volby daleko. Loni na podzim vyjela na webu České televize zpráva: „Policii i hasičům schází stamiliony na provoz. Peníze nechybí, tvrdí Stanjura.“ U toho byl graf, jak roste průměrný plat policistům:

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 88% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5360 lidí

Rok 2023: 55 943 korun

Rok 2024: 55 944 korun

Vypadá to jako ta dětská hra „Najdi rozdíl,“ že? Je schovaný až úplně na konci cifry v té jedné jediné koruně. Pan Stanjura definitivně trumfnul Kalouska a jeho legendárních 40 korun pro důchodce.

Někdo by si mohl myslet, že těch letošních 3000 korun navíc pro hasiče a policisty je dobrá zpráva o naší ekonomice. Že se konečně zvedáme. Ne, přátelé, pan Stanjura ty peníze nikde nenašel, ale prostě je vzal vojákům. Skoro miliardu.

49 dní před volbami přijdou hasičům a policistům o něco vyšší výplaty. Pan Rakušan si to dá na billboardy, pan Fiala bude rozkládat rukama v předvolebních debatách a oba budou doufat, že lidi nepřemýšlí nad tím, co bylo 1309 dní předtím.

Říkám si, jak by to asi vypadalo, kdyby se voliči odvděčovali politikům za jejich péči stejně jako rostliny zemědělcům. Jaká strana z těch, které tu od 17. prosince 2021 vládnou, by se vůbec dostala do parlamentu? Jejich politici spoléhají na štěstí. Doufají, že lidé jsou odolnější než rostliny a že po čtyřech letech sucha, které Fialova vláda způsobila, z nich vytřepou ještě nějaké hlasy.

Přeji vám krásný víkend a každému, kdo pečuje o svou zahrádku, přeji bohatou úrodu.