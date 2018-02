Policie ČR: Návrh na obžalobu za stamilionové krácení daní

Vyšetřování případu s krycím názvem „BALKÁN“ probíhalo za aktivní spolupráce Finanční správy a Finančního analytického úřadu. Intenzivní prací se podařilo rozkrýt a zadokumentovat sofistikovanou strukturu vzájemně spolupracujících osob působících v určitém systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností, které měly minimálně od roku 2012 do konce roku 2015 páchat daňovou trestnou činnost. Hlavní organizátor měl nejprve vytvořit účelový karuselový řetězec obchodních korporací. Ten byl tvořen hlavním tuzemským dodavatelem, přepravcem zboží, tuzemským prostředníkem (renomovaná tuzemská korporace), zahraničním odběratelem a současně i tuzemským „bílým koněm“, který měl pořizovat deklarované zboží ze zahraniční zpět k hlavnímu dodavateli, viz zjednodušené schéma:

Obchodní společnosti, včetně zahraničních odběratelů (kromě renomovaných tuzemských prostředníků), měly být propojeny s hlavním organizátorem. Ten je měl především finančně ovládat a v některých případech v nich měl být i přímo personálně zaangažován. Do role dodavatelů fiktivního zboží, deklarovaného jako vysokozdvižné vozíky, se organizátorovi mělo podařit získat renomované korporace, jejichž obrat z legální činnosti představoval stovky milionů korun. Měl tak činit tak z důvodu, aby činnost nevzbudila podezření u pracovníků správce daně a předpokládal, že nelegální činnost u těchto korporací nebude zaznamenána. U obchodovaného fiktivního zboží se v případě renomovaných korporací jednalo o nestandardní komoditu, zcela vymykající se jejich dlouhodobě realizované ekonomické činnosti. Mělo se jednat o opakující se koloběh jak deklarovaného zboží, tak i souvisejících finančních prostředků, čímž byl účelově vytvořen uzavřený řetězec plátců. Na základě vzájemných obchodů měla být těmito korporacemi neoprávněně uplatňována u místně příslušných finančních úřadů (zejména v Praze) DPH na vstupu, případně byl uplatňován nadměrný odpočet DPH. Tímto způsobem mělo být vylákáno nejméně 172 milionů korun.

Finanční správa vydala a oznámila zajišťovací příkazy v celkové hodnotěcca 99 milionů korun, kdy zhruba 37 milionů korun bylo zajištěno na bankovních účtech. Dále došlo k zajištění motorových vozidel a byla zřízena zástavní práva na nemovitosti v majetku právnických osob.

Všechny obviněné osoby ve věku od 40 do 67 let jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Spisový materiál byl s návrhem na podání obžaloby předán na Městské státní zastupitelství v Praze. Jen samotný dokument „návrh na podání obžaloby“ obsahuje více než 400 stran.

autor: Tisková zpráva