Policie ČR: Policisté, sloužící na Králicku, mají nové prostory

Slavnostním přestřižením pásky se završila více jak roční příprava prostor pro policisty sloužící nejen v úpatí Kralického Sněžníku. Velkou zásluhu na vybudování služebny má investor obec Dolní Morava. „Abychom z těchto prostor, které dříve sloužily jako hasičská zbrojnice, vytvořili plnohodnotnou policejní služebnou, museli jsme ji pochopitelně vybavit odpovídajícím zařízením a technikou“, podotkl náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Petřík. Místní obyvatelé, ale i turisté budou mít k nám blíže a tím i pohodlněji vyřídí případný problém.

Krajský ředitel uvedl „Tato lokalita si novou policejní služebnu zaslouží. Policisté tím získávají potřebné zázemí pro výkon služby a předpokládám, že to bude mít vliv na zlepšení dopravy v obci a také kriminalita nebude obyvatelé a návštěvníky trápit“. Hlavním úkolem policistů bude tedy posílení dohledu nad bezpečností silničního provozu, ale i bezpečím místních občanů a návštěvníků obce. Na tomto dohledu se kromě hlídek z Obvodního oddělení Králíky spolupodílejí hlídky Dálničního oddělení Vysoké Mýto, Odboru služby dopravní policie Pardubice a další útvary Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

„Pokud chceme, aby policisté svou práci vykonávali s maximálním nasazením a profesionalitou, musíme jim k tomu vytvořit důstojné a komfortní prostředí. Tato nová služebna poskytne zázemí nejen desítkám policistů z okolních obvodních oddělení, ale i místním občanům a turistům, kteří v případě potřeby nebudou muset daleko dojíždět“, řekl policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

Návštěvníky láká především Stezka v oblacích a v zimních měsících lyžařský komplex, s několika tisíci turisty měsíčně jsou spojené kompilace v dopravě a parkování vozidel. Celou realizaci velmi podpořil hejtman Pardubického kraje, který dodal „Trvalo dvanáct měsíců, než se věc dotáhla do konce, to se v podstatě dneska stává, každopádně to není vše, já to vnímám jako první počin a z naší strany je potřeba v této lokalitě pokračovat dál, zejména ve zlepšení dopravní situace". Mnoho úspěchů nám popřál i starosta obce.

autor: Tisková zpráva