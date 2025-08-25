Policie ČR: Třetí oběť zářijových povodní potvrzena

25.08.2025 19:15 | Tisková zpráva

Třetí potvrzenou obětí zářijových povodní v Olomouckém kraji je 42letý muž z Jesenicka.

Policie ČR: Třetí oběť zářijových povodní potvrzena
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Od polských kolegů jsme obdrželi výsledky odborného zkoumání DNA provedeného u ostatků nalezených 10. dubna v Polsku nedaleko obce Glucholazy. O nálezu jsme veřejnost informovali 11. dubna.

Analýzou DNA bylo potvrzeno, že se jedná o 42letého muže z Jesenicka, kterého jsme pohřešovali od 14. září. Tehdy rozbouřená řeka Staříč v obci Lipová-lázně strhla vozidlo, ve kterém zůstaly tři osoby. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno v říjnu u obce Glucholazy v Polsku. Její totožnost se podařilo ověřit také na základě analýzy DNA.

Posledního pohřešovaného muže se nám doposud nalézt nepodařilo.

Psali jsme:

Článek obsahuje štítky

Policie ČR , povodeň

autor: Tisková zpráva

Další články z rubriky

