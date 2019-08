Poslanec Pavel Růžička navštívil areál lounské vagónky

Pavel Růžička má v Lounech svou poslaneckou kancelář. Proto ho situace v nejvýznamnějším tamním strojírenském podniku velmi zajímá. „To, co bylo před červnem, jsem sledoval, ale ze své pozice jsem do toho nemohl nijak vstupovat. To je věcí orgánů činných v trestním řízení a soudu,“ komentuje vleklý proces insolvenčního řízení.

Ke změně došlo, když po bezpečnostních incidentech z konce června a začátku července vypověděla insolvenční správkyně Petra Hýsková nájemní smlouvu společnosti Legios Loco a areál pronajala firmě DAKO-CZ. Ta nyní pracuje na nezbytných úpravách areálu a obnovení výroby. Jak se situace vyvíjí, zjišťoval poslanec jak při rozhovoru s Petrou Hýskovou, tak při prohlídce areálu i při rozhovorech se zaměstnanci.

Zaměstnanci se vrátili do HMS

„Původním zaměstnavatelem byla společnost Heavy Machinery Services (HMS). Postupně společnost Legios Loco, která měla areál v nájmu, ty zaměstnance, kteří byli z jejího pohledu strategičtí a zajímaví, přesouvala do svého zaměstnaneckého stavu,“ vysvětlila poslanci Růžičkovi insolvenční správkyně.

A zároveň zdůraznila, že pracovníci se vrátili zpět do zaměstnaneckého stavu v HMS. „Poté, co byla se společností Legios Loco ukončena nájemní smlouva a smlouva o spolupráci, oslovili jsme všechny zaměstnance a požádali je, aby nám pomohli zajistit, aby areál zůstal funkční a aby se vrátili do zaměstnaneckého poměru v Heavy Machinery Services. To se nám v zásadě podařilo. Více než 90 % původních zaměstnanců Heavy Machinery Services je zpátky v této společnosti,“ říká Petra Hýsková.

Společnost DAKO-CZ má od insolvenční správkyně areál pronajatý, zároveň složila na její účet prostředky na mzdy zaměstnanců a pod její taktovkou se pracuje na obnově výroby.

Mzdy budou již v září ve správné výši

Vzhledem k chybějící součinnosti s firmou Legios Loco se vyskytl problém s výší vyplácených mezd, jak poslanci Pavlu Růžičkovi vysvětlila účetní Michaela Beranová: „Nedostali jsme ke mzdám žádné podklady, takže byly zpracovány v podstatě na koleni, ale dneska už pracujeme na jejich rekonstrukci v řádném systému a na tom, aby byly dorovnány.“

Insolvenční správkyně její slova rozvedla: „Dlužník, respektive statutární zástupce dlužníka, nám neposkytl žádnou součinnost. Systémy byly odpojeny, počítače odvezeny, všechno jsme byli nuceni znovu nastavovat a dávat do pořádku. Zaměstnanci proto dostali výplaty formou záloh ve výši 80-100 procent s tím, že jakmile se nám podaří všechno dát do pořádku, budou jim výplaty řádně doplaceny. Předpokládáme, že se nám to podaří již v září a další měsíce už budou mít zaměstnanci výplaty vždy včas na účtu.“

Poslanec Pavel Růžička v této souvislosti uvedl, že už má domluvenou schůzku s ředitelem Úřadu práce v Lounech. „Budu chtít vědět, jak se bude řešit situace se zaměstnanci, kteří například nedostanou zápočtové listy, nebo u nich budou zjištěny nedostatky v poskytnutých údajích směrem ke správě sociálního zabezpečení. Nabídnu také lidem pomoc prostřednictvím své poslanecké kanceláře,“ říká.

Pořád trochu válečný stav

Poslanec následně prošel výrobu, zaznamenal, že v areálu, který nese známky silného zanedbání, nadále probíhají úklidové práce. Zároveň už ale dělníci začali pracovat na opravách železničních vozů. „Je to pořád trochu válečný stav,“ řekl jeden z dělníků na otázku, jak vnímá současnou situaci v podniku. Přesto pracovníci potvrdili, že již v zářiovém termínu budou mít mzdy dorovnané do správné výše a současnou situaci vnímají spíš jako zdržení. A samozřejmě stále cítí nejistotu.

Přesto byl Pavel Růžička se svou návštěvou podniku, s tím, co viděl a co se dozvěděl, spokojen. „Je vidět, že se tady intenzivně pracuje, na provozech se dělají revize na vyhrazených technických zařízeních, revidují se jeřáby. Plní se podmínky bezpečnosti práce tak, aby i pro zaměstnance bylo pracovní prostředí bezpečné,“ popsal své dojmy, a dodal: „Doufám, že se výroba rozjede a bude se zde pokračovat ve strojařské výrobě. Takovýto podnik v lounském okrese je potřeba.“

Autor textu: Jaroslav Jánský

Psali jsme: Erik Best se směje: Bláznivé předpovědi New York Times Václav Peričevič: Kvůli kauze Kramný se mění pravidla s nakládáním s biologickým materiálem Co si myslí Palestinci o Česku? Diplomat promlouvá Vnitro prý v 95 tisících případech dovolilo neoprávněně narušit soukromí lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva