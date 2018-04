Povodí Labe: Kontrola záchranných prvků pro vodáky

Zkontrolován byl stav výstupních žebříků, vázacích kruhů, podkov s lanem a informačních a varovných tabulí na všech 11 lokalitách. Výstupních žebříky, vázací kruhy a informační a varovné tabule byly až na drobná poškození v pořádku. Bohužel bylo zjištěno odcizení podkovy s lanem na jezu v Ústí nad Orlicí a odcizení lana na Chrudimce, jez Tuněchody. Toto zjištění je o to smutnější, že ke krádežím těchto život zachraňujícím prvkům dochází v některých lokalitách opakovaně. Informace o chybějících podkovách s lanem byly 21.3.2018 sděleny Českému svazu kanoistů, z.s., kterému byl tento typ prvků v roce 2017 předán do správy a který bude zajišťovat jejich doplnění. Český svaz kanoistů, z.s. současně provádí tuto prověrku samostatně, a to 2 x ročně.



Záchranné prvky a tabule upozorňující na nebezpečí byly v dubnu 2015 umístěny na následující jezy:



Úpa, Bohuslavice, ř.km 41,77, pravý břeh

Úpa(x), Viktorčin splav, ř.km 17,06, levý i pravý břeh

Úpa(x), Zlíč, ř.km 14,73, pravý břeh

Divoká Orlice, Žamberk, ř.km 77,52, levý břeh

Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, ř.km 49,73, pravý břeh

Chrudimka(x), Janderov, ř.km 23,11, levý břeh

Chrudimka, Chrudim, ř.km 21,98, levý i pravý břeh, pouze varovné tabule pro koupání

Chrudimka, Chrudim, ř.km 21,78, levý i pravý břeh

Chrudimka(x), Tuněchody, ř.km 14,98, pravý břeh

Jizera(x), Bakov, ř.km 49,03, levý i pravý břeh

Jizera(x), Káraný, ř.km 4,72, pravý břeh



(x) Tyto lokality jsou rovněž osazeny výstupními žebříky a vázacími kruhy.

autor: Tisková zpráva