Povodí Odry: Opět se potvrdila potřebnost přehradních nádrží

26.05.2019 12:00

Během uplynulých čtyř dnů spadlo na území povodí Odry v Beskydech až 180 mm srážek, v Jeseníkách to bylo až 100 mm. To bylo příčinou povodňových průtoků s velikostí do 5-ti leté vody. Přehrady byly na situaci připraveny. Včasným odpuštěním tak dokázaly v rozhodující době povodně snížit odtok z nich o 50 až 90%.