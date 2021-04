Povodí Ohře: Rybářská sezona na Ohři pod Nechranicemi začala

reklama

Průtok snížíme dne 16.04.2021 v 05:00 hod. na hodnotu 24 m3/s a poté průtok zvýšíme dne 17.04.2021 ve 22:00 hod. Následně budeme průtok postupně navyšovat na cca 33 - 36 m3/s podle aktuální situace.

Rozsah této manipulace jsme kladně projednali s Českým rybářským svazem.

Tradiční událostí sportovních rybářů, které Povodí Ohře napomáhá, je i zahájení rybářské sezony na pstruhové vodě pod vodní nádrží Nechranice. Po zimní přestávce tak vyrazí spousta vyznavačů rybaření k řece.

Po jarním tání sněhu nebo po vydatnějších deštích jsou průtoky vždy vyšší. Proto není pravidlem, že by Povodí Ohře mohlo odtok z nechranické nádrže omezit v každé situaci.

„Při vyšších průtocích by rybáři mohli chytat pouze ze břehů, ale při snížených průtocích pak mohou rybařit i v samotné řece. Zmíněných 24 m3/s je prakticky na samé hranici, kdy je to na některých místech ještě možné,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Vodní nádrž Nechranice je natolik velká a hluboká, že dokáže vodu v Ohři významně přirozeně vyčistit. Voda z nádrže převážnou část roku vytéká ode dna, takže její teplota je na tuto část řeky poměrně vyrovnaná. Pohybuje se od + 2,5 ° C v zimě do + 13 ° C v létě. A právě čistota a teplota vody je to, co dělá pod Nechranicemi z řeky Ohře pstruhovou vodu.

