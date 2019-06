Praha otevře v sobotu muzea, DPP sveze návštěvníky zdarma

Přepravu mezi jednotlivými objekty zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a jako spolupořadatel akce zdarma vypraví zvláštní autobusové linky, jednu linku tramvajovou a prodlouží provoz metra o 1 hodinu.

„Pražská muzejní noc je unikátním projektem, který přináší lidem jedinečný kulturní zážitek. Proto nás velice těší, že se na ní můžeme podílet a zdarma pomáhat lidem s přepravou mezi jednotlivými institucemi, které se do Pražské muzejní noci zapojily. Letos vypravíme nejen speciální autobusové linky, ale i linku tramvajovou a prodloužíme provoz metra,“ řekl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel a místopředseda představenstva DPP.

Sobotní večer 8. června 2019 bude patřit kultuře, historii a zábavě. Zdarma bude zpřístupněno veřejnosti 73 objektů, 45 pražských muzeí a dalších kulturních institucí. Širší kulturní záběr nabídne i letošní propojení s Pražským Quadriennale. V rámci prohlídek je připraven doprovodný program včetně koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení a filmové projekce.

Večerní akce plná kulturních zážitků láká nejen místní, ale i návštěvníky z jiných měst. Dopravní podnik proto posílí spoje a zajistí dopravní spojení mezi jednotlivými objekty prostřednictvím 9 speciálních linek s nízkopodlažními autobusy a 1 linky tramvajové, opatřené vozy historickými. Všechny linky v tento den budou v provozu od 18:30, poslední spoje vyjedou ze stanice Staroměstská přibližně v 01:00. Přeprava těmito linkami bude pro návštěvníky zcela zdarma. Devět dopravních linek se bude setkávat v centrálním přestupním bodě, jímž bude náměstí Jana Palacha, linka č. 7 bude vyjíždět ze Smíchovského nádraží. Provoz metra ze soboty na neděli bude prodloužen do 1 hodiny ranní.

Zvláštní autobusové a tramvajové linky DPP Pražské muzejní noci:

Linka č. 1 (bus) v trase Staroměstská – Vítkov – Staroměstská

(bus) v trase Staroměstská – Vítkov – Staroměstská Linka č. 2 (bus) v trase Staroměstská – Muzejní – Výstaviště Holešovice – Troja (pouze vybrané spoje)

(bus) v trase Staroměstská – Muzejní – Výstaviště Holešovice – Troja (pouze vybrané spoje) Linka č. 3 (bus) v trase Staroměstská – Muzeum – Vyšehrad – Staroměstská

(bus) v trase Staroměstská – Muzeum – Vyšehrad – Staroměstská Linka č. 4 (bus) v trase Staroměstská – Hradčanské náměstí – Staroměstská

(bus) v trase Staroměstská – Hradčanské náměstí – Staroměstská Linka č. 5 (bus) v trase Staroměstská – Malostranské náměstí – Staroměstská

(bus) v trase Staroměstská – Malostranské náměstí – Staroměstská Linka č. 6 (bus) v trase Staroměstská – Letňany – Letecké muzeum – Zámek Ctěnice (pouze vybrané spoje)

(bus) v trase Staroměstská – Letňany – Letecké muzeum – Zámek Ctěnice (pouze vybrané spoje) Linka č. 7 (bus) v trase Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží

(bus) v trase Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží Linka č. 8 (bus) v trase Staroměstská – Obora Hvězda – Staroměstská

(bus) v trase Staroměstská – Obora Hvězda – Staroměstská Linka č. 9 (bus) v trase Staroměstská – Výtoň – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská

(bus) v trase Staroměstská – Výtoň – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská Linka č. 42 (tram) v trase Vozovna Střešovice – Albertov – Vozovna Střešovice

Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých spojů účelových linek však doporučujeme návštěvníkům příslušných objektů obousměrně využívat i přímá spojení pravidelných linek MHD, propojující objekty s centrálním přestupním bodem na nám. Jana Palacha. Jedná se zejména o linku metra A v úseku Muzeum – Staroměstská a tramvajové linky č. 17 v úseku Výstaviště Holešovice – Staroměstská, resp. č. 18 v úseku Albertov – Staroměstská.

Návštěvníci budou mít během celého večera možnost nahlédnout třeba i do institucí, kam by se jindy nedostali. Mezi objekty se objeví například Bulharský institut nebo Středisko společných činností Akademie věd České republiky. Na zájemce o prohlídku čekají také místa jako Národní muzeum, Muzeum Karla Zemana, Muzeum komunismu, Památník národního písemnictví nebo třeba Muzeum kávy Alchymista. Akce bude propojena s Pražským Quadriennale, které vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a seznámit tak profesionální i začínající umělce a širokou veřejnost se současnou scénografií.

Pokud zájemci nebudou vědět, kam se vydat, mají možnost zastavit se u informačního stánku, kde si můžou vyzvednout mapu dopravy se seznamem zapojených institucí. Jeden z nich bude připraven před Historickou budovou Národního muzea v pátek od 12:00 do 19:00 a v sobotu od 10:00 do 24:00. Infostan bude také v sobotu i na náměstí Jana Palacha od 10:00 do 24:00. Webové stránky ZDE nabízí možnost sestavit si vlastní plán, aby zájemci nevynechali nic, na co se těší. Více informací je k dispozici i ZDE.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2019 bylo ve vlastnictví společnosti 1 162 autobusů, 865 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede více než 180 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2019 celkem 10 930 zaměstnanců, z toho 4 265 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

Psali jsme: DPP: Plánované rekonstrukce a nezbytné opravy v pražské hromadné dopravě DPP podepsal smlouvy se zhotoviteli geologického průzkumu metra D DPP: Pražská strojírna bude vyrábět kolejové konstrukce nejmodernější technologií DPP má třetí nejlepší evropskou řidičku tramvaje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva