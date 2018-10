Právníci: Při hodnocení protiprávnosti podpisu mýtné smlouvy ÚOHS nemůže využít argument veřejného zájmu!

Vyvrací tak kuloární informace, že brněnský úřad ve svém rozhodnutí sice konstatuje porušení zákona, ale s poukazem na hrozící škody z nevýběru mýta ministerstvu dopravy pouze udělí pokutu. „Klíčovou otázkou je – hrozí státu škoda z nevybírání mýta, a existuje tedy veřejný zájem ponechat v platnosti neplatně podepsanou smlouvu? ÚOHS by měl odpovědět negativně,“ upřesňuje Kamila Kulhánková.

Podle právníků má ministerstvo stále dostatek času k tomu, aby nepřerušený výběr mýtného zajistilo, zvláště za situace, kdy svými posledními kroky dalo na srozuměnou, že uvažovaný výběr mýta na silnicích 1. třídy není nezbytný (pozn. ministr Ťok a premiér Babiš nedávno prohlásili, že na zpoplatnění regionálních silnic netrvají). Zajistit budoucí výběr mýta tak může buď prostřednictvím otevřeného výběrového řízení na provoz současného mýtného systému, nebo převzetím mýtného systému a jeho provozováním samotným ministerstvem, případně prostřednictvím jemu podřízených organizací. Podle interní analýzy samotného ÚOHS se otevřený tendr na provoz stávajícího státního mýta dá stihnout za devět měsíců.

Antimonopolní úřad, který plánuje rozhodnout o návrhu firmy Kapsch na zneplatnění podpisu mýtné smlouvy do 60 dnů, se dostal do obtížné situace. „Úřad sám prostřednictvím svého webu či tiskového mluvčího připouštěl, že vlastní předběžné opatření, které podpisu smlouvy s konsorciem CzechToll/SkyToll bránilo, považuje za platné,“ připomíná David Šimoník, ředitel komunikace společnosti Kapsch. Právníci se domnívají, že podle rozhodovacích zvyklostí a ustálené judikatury by měl ÚOHS návrhu Kapsche vyhovět. Považují totiž předběžné opatření zakazující ministerstvu dopravy podepsat kontrakt za stále platné, neboť bylo součástí spojeného správního řízení, které ÚOHS vede ve věci mýtného tendru, a toto doposud jako celek pravomocně neskončilo. Následuje podrobnější právní argumentace:

Předběžné opatření zakazující ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu bylo vydáno v jednom z prvních řízení vedených ÚOHS ve věci mýtného tendru, v němž nebyl Kapsch účastníkem. Toto řízení ale ÚOHS následně spojil s dalšími řízeními vedenými orgánem dohledu ve věci mýtného tendru a od té doby už existovalo pouze jedno velké spojené správní řízení pod jednou spisovou značkou – od tohoto okamžiku to byl pro ÚOHS jeden případ – jeden přezkum mýtného tendru. Když poté ÚOHS vydal o mýtném tendru 20. září 2018 své rozhodnutí, rozčlenil toto rozhodnutí na jednotlivé výroky – každým výrokem se vyjádřil k určité části řízení. Jedním výrokem se vyjádřil i k té původně samostatné části řízení, k níž bylo dříve vydáno předběžné opatření. Proti tomuto výroku se Kapsch opravdu odvolat nemohl, to mohlo učinit pouze ministerstvo dopravy. To se rozhodlo, že se proti rozhodnutí vzdá práva na podání rozkladu a zajistilo si tak nabytí právní moci ve vztahu k tomuto jednomu výroku rozhodnutí. Tímto ale byla ukončena jen část řízení, nikoli celé spojené správní řízení! Proto, že se předběžné opatření zakazující ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu stalo po spojení všech správních řízení do jednoho velkého případu součástí tohoto většího celku, platilo pro celý tento celek – pro celé spojené správní řízení a ne už jen pro nějakou jeho původní část. Kapsch se proti rozhodnutí ÚOHS odvolal a přezkum ÚOHS ve věci mýtného tendru tak stále pokračuje. Když tedy pokračuje spojené správní řízení (s výjimkou jedné jeho části), pokračuje i platnost předběžného opatření. To, že se od okamžiku spojení řízení vztahovalo předběžné opatření zakazující ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu na celé spojené správní řízení, není jen názor Kapsche, ale vyplývá i z vyjádření předsedy ÚOHS. Ten, když vydával rozkladové rozhodnutí, uvedl, že: „[v] tomto případě by bylo uložení předběžného opatření v tomto rozhodnutí o rozkladu nadbytečné, neboť … bylo předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na danou veřejnou zakázku zadavateli již uloženo a doposud nebylo zrušeno“.

autor: Tisková zpráva