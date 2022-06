Prázdniny začínají v Zoo Jihlava

Přijďte o prvním prázdninovém víkendu do jihlavské zoo. Děti i dospělí se mohou těšit na bohatý program spojený s hrami a soutěžemi, který bude zaměřen na letošní polokulaté výročí 65 let od založení zoo.

Děti ze ZŠ Kollárova v Jihlavě přivezl parciální trolejbus Dopravního podniku města Jihlavy až do ZOO. Bylo to pouze v rámci propagační jízdy. Trolejbusy do ZOO nezajíždějí a byla to naprosto mimořádná událost. Jihlavské děti se totiž staly účastníky propagační kampaně Sdružení dopravních podniků ČR, kdy kromě jihlavské elektrické dopravy udělaly reklamu i nejnavštěvovanějšímu turistickému cíli Jihlavy - zoologické zahradě. A jak známo, prázdniny začínají tradičně právě v ZOO Jihlava.

Děti i dospělí se mohou v rámci stejnojmenné akce "Prázdniny začínají v ZOO" těšit první prázdninový víkend na bohatý program, spojený s hrami a soutěžemi, který bude zaměřen na letošní polokulaté výročí 65 let od založení zoo.

První velké lákadlo pro návštěvu jihlavské zoo je určitě již tradiční akce „Za vysvědčení do Zoo Jihlava“. Všichni žáci a studenti, kteří od čtvrtka 30. června do neděle 3. července 2022 předloží na pokladnách zoo aktuální vysvědčení alespoň s jednou jedničkou, budou mít vstup do zoo za symbolickou jednu korunu. U vysvědčení stačí i jeho kopie, fotka v mobilu nebo kladné slovní hodnocení.

V sobotu 2. července od 10 do 16 hodin zveme návštěvníky na oslavu začátku letních prázdnin do jihlavské zoo. A protože v letošním roce slavíme jako zoo 65. narozeniny, začínáme prázdniny zahájením výstavy „Tak šel čas…“. Ta bude spojena i se soutěží o dárkové poukazy do Šiklova mlýna a do Muzea autíček v Přísece. Výstava, která je spojená také s druhou soutěží o rodinnou prohlídku zoo a kde budou soutěžní lístky k dostání na pokladnách, potrvá od 2. července do 31. srpna. Během hravého programu „Tonda obal na cestách“ se děti dozví a naučí mnoho nového o třídění odpadů. V spolupráci se společností Elektrowin máme nachystanou akci „S vysloužilci do zoo“. Prvních sto návštěvníků, kteří při ní odevzdají nepotřebný drobný elektrospotřebič u stánku na hlavním parkovišti, získá volnou dětskou vstupenku do zoo pro tento den.

Od 1. července do 31. srpna začnou pravidelně také oblíbená prázdninová komentovaná krmení a ukázky zvířat v následujících časech: 10:00 surikaty, 10:30 žirafy, 11:00 letové ukázky dravců a sov, 12:00 lamy, 12:30 tuleni, 13:00 babirusy, 13:30 medvědi, 14:00 lemuři, 14:30 tapíři a 15:00 letové ukázky dravců a sov. Komentovaná krmení vybraných zvířat jsou každý prázdninový den za hezkého počasí. Letové ukázky dravců a sov jsou každý den za hezkého počasí mimo středy.

Kdo by chtěl zažít neobyčejnou prohlídku večerní Zoo Jihlava, má možnost! Stále jsou ještě volná místa na letní večerní prohlídky po zoo s průvodcem pro rodiny s dětmi. Ty budou letos zaměřeny na 65letou historii zoo. Prohlídky jsou v termínech 1. července a 27. srpna 2022 v časech 18:30, 19:00 a 19:30 a jejich délka je zhruba 120 minut. Vstupenky na akci je nutné koupit předem prostřednictvím e-shopu Zoo Jihlava. Cena je 300 korun za dospělého a 200 korun za dítě od 3 do 15 let.

